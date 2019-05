Stiri pe aceeasi tema

- Said Bouteflika, frate si influent consilier al fostului presedinte algerian demisionat Abdelaziz Bouteflika, precum si doi fosti responsabili cu rang inalt ai serviciilor de informatii au fost plasati in arest preventiv duminica, a anuntat parchetul militar din Blida, transmite AFP. Cei…

- Consilierul Gregory Craig a devenit, in acest fel, primul democrat pus sub acuzare in cadrul anchetei ruse desfasurate de procurorul special Robert Mueller, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: China investește tot mai mult in Europa de Est, intr-un proiect de 1000 de miliarde dolari:…

- Un fost consilier al lui Barack Obama la Casa Alba a fost inculpat pentru activitatile sale de lobby in favoarea Ucrainei, devenind joi primul democrat pus sub acuzare in cadrul anchetei ruse desfasurate de procurorul special Robert Mueller, transmite AFP. Potrivit punerii sub acuzare…

- Locatarul Casei Albe a anulat astfel decizia predecesorului sau Barack Obama, caruia i-a reprosat o lipsa de transparenta prin faptul ca a generalizat utilizarea dronelor in operatiuni antiteroriste efectuate atat de catre militari, cat si de catre agentii americane de informatii. Decretul lui Trump…

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanașu, acuzații la adresa serviciilor secrete maghiare.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "Imre Asztalos - stiti cine este?. Ei bine este primul…

- O fosta agenta din cadrul serviciilor militare americane de informatii a fost inculpata in Statele Unite de spionaj in favoarea Iranului, au anuntat miercuri mai multi oficiali de rang inalt, relateaza AFP.