Fost agent FSB, condamnat la 22 de ani de nchisoare n Rusia pentru spionaj n favoarea SUA

- Serghei Mihailov, numarul doi al centrului pentru securitate informatica din FSB, a primit o pedeapsa de 22 de ani de inchisoare, iar Ruslan Stoianov, seful echipei de investigare a incidentelor informatice la Kaspersky, 14 ani de inchisoare, ambii pentru transmiterea de informatii secreta catre servicii…

- Fostul angajat al Centrului pentru Securitatea Informatiei din cadrul FSB, colonelul Serghei Mihailov și un fost top manager al „Kaspersky Lab“ – Ruslan Stoianov – au fost condamnati in Rusia sub acuzația de tradare la 22, respectiv 14 ani de inchisoare. Potrivit relatarilor mass-media, cei doi au…

- Un tribunal estonian l-a condamnat pe un fost ofiter al armatei si pe tatal sau pentru tradare pe motiv ca ar fi spionat pentru Rusia, a anuntat luni sistemul judiciar, relateaza dpa preluata de Agerpres. Fostul militar, in varsta de 38 de ani, a fost condamnat la 15 ani si sase luni de inchisoare,…

- Un cetatean ucrainean a fost condamnat la opt ani de inchisoare de o instanta judiciara din Rusia, pentru spionaj si tentativa de exportare a unor echipamente militare, informeaza publicatia Kommersant, citata de site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.ANALIZA De ce a fost asasinat Nicolae…

- Un fost ofiter din cadrul Flotei ruse la Marea Neagra a fost condamnat marti la 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Ucrainei, in peninsula Crimeea anexata in 2014 de Rusia, relateaza AFP.Capitanul Leonid Parhomenko, un fost membru al Statului Major al…