- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis avertizare COD GALBEN, de risc de inundatii, pentru cursuri de ape din Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 20 iunie, pana la ora 16:00. Sunt vizate urmatoarele rauri: Trotus-bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior…

- Sute de kilograme de cornuri, care ar fi trebuit furnizate in cadrul programului guvernamental „cornul si laptele", au fost gasite aruncate pe malul raului Mures, in zona orasului Ocna Mures.

- Autoritatile au fost alertate de un apel prin care se anunta ca pe malul Siretului, in zona orasului Bucecea, din judetul Botosani, s-a descoperit un proiectil. Ajunsi la fata locului, pirotehnistii au constatat ca e vorba despre un dispozitiv metalic de calibrul 76 milimetri, care a fost dus la poligonul…

- Un proiectil care avea calibrul de 76 milimetri a fost descoperit, vineri seara, pe malul Siretului, in zona orasului Bucecea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, munitia, care a fost gasita…

- Autoritatile bulgare au anuntat miercuri gasirea unui nou pachet cu cocaina in largul coastelor bulgare ale Marii Negre. Pachetul, al treilea in zece zile, a fost descoperit marti seara de o patrula a politiei de frontiera, plutind atasat de o vesta de salvare, in apropiere de Kaliakra, in nordul litoralului…

- Noi pachete de droguri a fost descoperite luni dimineata pe litoralul Marii Negre. Polițiștii sunt in continuare in alerta, asta dupa ce in weekend au fost gasite aproape 140 de kilograme de cocaina care valoreaza zeci de milioane de euro. Politistii si jandarmii continua cautarile sub coordonarea procurorilor…

- Potrivit IGPR, au fost gasite 152 de kilograme de cocaina pe plajele de pe litoralul romanesc, de vineri pana astazi, acțiunea de cautare a drogurilor continuand și in perioada urmatoare.Inițial, anunțul a venit de la turiști, polițiștii fiind sesizați ca pe plaja exista pachete cu droguri.…