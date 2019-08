Fosila unui pinguin uriaş, descoperită în Noua Zeelandă Ramasitele fosilizate ale unei pasari preistorice masive, care nu putea zbura, cu o inaltime de 1,6 metri si o greutate de circa 80 kilograme, au fost descoperite anul trecut pe Insula de Sud a Noii Zeelande, a anuntat miercuri Muzeul de Istorie Naturala Canterbury din Christchurch, citat de DPA. Pinguinul, care a trait cu 66 - 56 de milioane de ani in urma, se adauga unei faune gigantice, dar disparute, din Noua Zeelanda, care includea un papagal si un vultur urias, un liliac gigantic, pasarea moa si alti pinguini uriasi. Vezi și: Anca Serea a devenit mama pentru a șasea oara.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

