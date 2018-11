Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 28 de ani se zbate pentru viata pe patul de spital, dupa ce a cazut de la etajul doi al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei.

- Un tânar de 18 ani, din localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati, a fost transportat la spital, joi seara, dupa ce un cazan de tuica i-a explodat în fata. Medicii sunt rezervati în ceea ce priveste sansele acestuia de supravietuire.

- In cartea „O scurta istorie a timpului”, profesorul Stephen Hawking era echivoc cu privire la posibilitatea existentei unui creator, afirmand ca „gasirea unei teorii complete a universului ar permite omenirii sa cunoasca mintea lui Dumnezeu”. Dar in ultima sa carte, „Brief Answers To The Big Questions”,…

- Un nou scandal prinde contur in cazul Andreei Rodiana • In urma cu cateva luni, parintii tinerei din Iasi care a primit un diagnostic dur au lansat mai multe acuzatii la adresa unui femei, initiatoarea unei campanii pentru strangerea de fonduri • Iata ca acum parintii fetei au decis sa depuna o plangere…

- Deciziile privind folosirea unor arme autonome letale trebuie luate doar de catre oameni, iar folosirea acestora sa fie incadrata de reguli stricte care sa respecte drepturile omului și demnitatea umana, se arata intr-o propunere de Rezoluție comuna a grupurilor politice votata astazi de Parlamentul…

- Polițiștii de Investigații Criminale de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacau ancheteaza modul in care o femeie, in varsta de 48 de ani, din satul Fundu Racaciuni, comuna Racaciuni, a ajuns la spital in coma și cu multiple rani la nivelul capului și pe corp. Aceasta a fost gasita, marți dimineața,…

- Imagini cumplite in județul Iași, unde o mama și fiicele sale au fost prinse in mașina morții, condusa chiar de concubinul femeii, care nu a acordat prioritate la trecerea de cale ferata, autoturismul fiind izbit in plin.