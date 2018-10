Stiri pe aceeasi tema

- Doua asociatii ale magistratilor, Forumul Judecatorilor si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, solicita ministrului Tudorel Toader sa abandoneze „imediat” procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar deoarece demersul ocoleste garantul „independentei justitiei”.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat pentru AGERPRES surse din institutie.…

- Dupa o ora in care a prezentat, in sinteza, cele 63 de pagini ale raportului de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, ministrul Justitiei a anuntat ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Toader a mai anuntat ca va trimite…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa cere demisia ministrului Justitiei, afirmand ca Tudorel Toader nu poate evalua obiectiv performantele manageriale ale procurorului general Augustin Lazar. Cupsa afirma ca declansarea procedurii "releva fie o lipsa vadita de inteligenta demonstrata de neputinta de a prevede urmarile…

- Intrebat de jurnaliști cand va prezenta evaluarea deja anunțata a lui Augustin Lazar, ministrul Justiției a raspuns scurt: ”cand va veni vremea”. Tudorel Toader a fost neclar cu privire la o posibila cerere de revocare din funcție a procurorului general, argumentand ca trebuie, mai intai de toate,…