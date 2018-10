Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a precizat duminica, intr-un raspuns primit de la Ministerul Justitiei, ca MJ are incheiate doua protocoale clasificate cu Serviciul Roman de Informatii. "La nivelul Ministerului Justitiei exista doua protocoale clasificate incheiate intre Ministerul…

- Ministerul Justitiei recunoaste ca are incheiate in prezent doua protocoale secrete cu Serviciul Roman de Informatii, ce ar viza colaborarea in problematica prevenirii si combaterii terorismului. Informatia vine in contextul in care ministrul Tudorel Toader a criticat constant existenta protocoalelor…

- Serviciul Roman de Informatii a organizat in data de 19.09.2018, la Alba Iulia, un exercitiu de interventie contraterorista pirotehnica, pentru testarea reactiei conjugate la aparitia unei amenintari cu dispozitive pirotehnice improvizate, in conformitate cu procedurile de actiune ale institutiilor…

- Serviciul Roman de Informatii a organizat, la Alba Iulia, un exercitiu de interventie contraterorista pirotehnica, pentru testarea reactiei conjugate la aparitia unei amenintari cu dispozitive pirotehnice improvizate, in conformitate cu procedurile de actiune ale institutiilor din cadrul Sistemului…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis marti, pentru MEDIAFAX, ca a incheiat patru protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), toate fiind clasificate ca secrete, iar unul dintre acestea fiind abrogat in 2009.

- "Astazi, 2 august 2018, cetateanul irakian F.J.F., aflat in legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost inlaturat de pe teritoriul national al Romaniei. Masura a fost luata in baza informatiilor obtinute de Serviciul Roman de Informatii in cooperare cu Politia de Frontiera si Inspectoratul…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a dezvaluit, intr-un raspuns oficial ca are incehiate un numar de 15 protocoale cu alte institușii, trei dintre acestea fiind incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI).