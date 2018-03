Forumul Judecatorilor ii cere lui Toader sa publice imediat raportul Consiliului Europei privind justitia din Romania, daca nu are nimic de ascuns

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a intocmit un raport extrem de critic fata de Legile Justitiei adoptate recent la Bucuresti. Un oficial din Consiliul Europei, care a citit raportul, ne-a sintetizat care sunt principalele obiectii ale expertilor europeni.…

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a intocmit un raport extrem de critic fata de Legile Justitiei adoptate recent la Bucuresti. Un oficial din Consiliul Europei, care a citit raportul, ne-a sintetizat care sunt principalele obiectii ale expertilor europeni.…

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a intocmit un raport extrem de critic fata de Legile Justitiei adoptate recent la Bucuresti. Un oficial din Consiliul Europei, care a citit raportul, ne-a sintetizat care sunt principalele obiectiuni ale expertilor europeni.…

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO) anunta ca a adoptat un nou raport ad-hoc privind reformele justitie din Romania si invita partea romana sa autorizeze publicarea acestuia, dar si sa vina cu explicatii, in scris, in fata Consiliului Europei. Presedintele GRECO a fost insarcinat sa…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…

- Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, iar apoi la Senat, care este forul decizional. Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, interdictia poate consta in decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada…

- Graba Parlamentului de a adopta in mare viteza Legile Justitiei apare cel putin suspecta cata vreme un organism specializat al Consiliului Europei, Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), tocmai a adoptat un raport prin care a analizat aceste legi si masura in care ele pot afecta lupa anti-coruptie.

- Joi, Frans Timmermans s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul Viorica Dancila. Ulterior, a susținut o conferința de presa in cadrul careia oficialul european a spus ca institutia pe care o reprezinta este foarte bine informata,…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut astazi un tur de forta. Dupa intalniri cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului, responsabilul pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale a avut o intrevedere cu…

- „Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-șef Laura Codruța Kovesi - n.r.) și cu ministrul justiției și le voi asculta argumentele. Dar știți poziția Comisiei. Trebuie sa lasam independența judiciara sa iși faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre”, a…

- Bilantul de activitate pe 2017 al DNA va fi prezentat miercuri, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei. “Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Intrebat de jurnalisti daca in PSD s-a discutat despre revocarea Codrutei Kovesi, Neacsu a replicat: "Nu e problema partidului". De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD, Neacsu a negat. "Nu nu avem o strategie, nu este un subiect pe care noi sa-l avem in agenda", a spus acesta,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost acuzat, indirect, de Catalin Predoiu, ca a facut public un raport al Inspectiei Judiciare, care nu este definitivat. O parte a presei a speculat ca ministrul ar putea fi acuzat de infractiunea de ldquo;Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice",…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrului Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde, "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministru". “Voi urma procedura legala si ma voi prezenta,…

- Presedintele Klaus Iohannis și-a anunțat sprijinul fata de mentinerea în functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cerând o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a documentului prin care se cere revocarea…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseara ca a declanșat procedura de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a evaluarii competențelor sale manageriale. Prezentul raport, insoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis catre secția…

- Dupa ce, dupa un adevarat rechizitoriu televizat, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj referitor la aceasta propunere: „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate a raportului…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Raportul prezentat joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este unul "absolut devastator", nu doar pentru procurorul-sef al DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza, raport care vorbeste despre "ilegalitati fara precedent" care se pedepsesc din punct de vedere penal, a declarat pentru…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- "Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat,…

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- Revocarea lui Kovesi. Iohannis cere ragaz: "Este lipsa de claritate" Presedintele Romaniei cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. Declaratia…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Dupa raportul activitații DNA, prezentat, joi seara, de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit și reacția președintelui Klaus Iohannis, care o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi. „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi,…

- Presedintia a mai precizat intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis a evaluat diferit activitatea sefei DNA si ca este multumit de aceasta. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Administratia Prezidentiala transmite ca este nevoie de o analiza aprofundata a raportului privind activitatea manageriala de la DNA, prezentat de Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. "Din cauza lipsei de claritate in…

- „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Prima reacție a lui Klaus Ioahnnis dupa cererea de revocare a șefei DNA. Președintele a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA și avand in vedere ca evaluarea activitații DNA și a conducerii acestei…

- Administrația Prezidențiala reacționeaza imediat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din fruntea DNA a Laurei Codruța Kovesi. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala…

- NEWS ALERT UPDATE Tudorel Toader: Kovesi a incalcat sistematic Constituția Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a prezentat joi raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Principalele declaratii ale ministrului…

- Documente atasate: cncd-mru-autism_35013800.pdf cncd-tariceanu-autism-2014_40040600.pdf Premierul Viorica Dancila i-a numit "autisti" pe europarlamentarii romani care au criticat coalitia PSD-ALDE in Parlamentul European. Reactiile au fost imediate, societatea civila acuzand-o pe Viorica Dancila…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT si a Ministerului Public, urmand ca saptamana urmatoare, joi, sa prezinte public concluziile privind activitatea DNA. "Inainte de a accepta demnitatea…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va prezenta, saptamâna viitoare, în plenul parlamentului un raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a explicat ca va prezenta…

- Violeta Stoica Mult-așteptata reacție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, la scandalul din sanul Direcției Naționale Anticorupție s-a dovedit a fi din nou o piatra de incercare pentru toate instituțiile implicate, dar și pentru romanii care credeau ca in declarația de aseara urma sa se anunțe ce…

- Membrii comunitatii Declic vor duce luni, in Senat, petitia „Toti pentru justitie” semnata de peste 142.000 de oameni, prin care au cerut sefilor celor doua Camere ale Parlamentului sa nu modifice legile justitiei. Ei vor aseza simbolic un covor de hartie in fata plenului, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- "Mi-e foarte greu ca m-ati pus sa vorbesc despre perioada aceea pe care as vrea sa o uit, realmente. Si as vrea sa o uit pentru ca eram penal si nu stiam de ce, ca eu n-am luat un creion de la cineva vreodata in viata mea. Nu va spun prin ce a trecut familia mea care trebuia sa fie parte din toata…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Potrivit unui comunicat, la sediul Ministerului Justitiei a avut loc luni cea de a treia reuniune a Consiliului de Management Strategic, infiintat prin protocolul incheiat la finele anului 2016 intre MJ, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Public,…

- Discutiile au avut loc in contextul in care pe ordinea de zi s-a aflat un punct referitor la o solicitare a Cameliei Bogdan, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, de aparare a independentei sistemului judiciar in urma unor acuzatii referitoare la faptul ca dosarele s-ar face la comanda SRI. "Se…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…