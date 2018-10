Forumul Judecatorilor din Romania a anuntat ca a transmis Avocatului Poporului o cerere pentru sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei in legatura cu modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.



Asociatia a explicat ca acest demers a intervenit avand in vedere promulgarea si imediata publicare in Monitorul Oficial a acestei legi, iminenta sa intrare in vigoare, precum si faptul ca unele dintre masurile legislative cuprinse sunt contrare recomandarilor Comisiei de la Venetia sau GRECO.



Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul…