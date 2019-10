Forumul Internaţional al Riscurilor Catastrofale, la o nouă ediţie Potrivit organizatorilor evenimentului, se vor mai prezenta informatii despre structura fondului construit al Capitalei, pe clase de vulnerabilitate. Se va vorbi despre portofoliul de locuinte cu o situatie neclara (circa 1.500 imobile a caror evaluare seismica s-a realizat dupa standarde acum expirate si care nu au fost inca reanalizate) si despre modul in care clasificarea constructiilor din punct de vedere al rezistentei la cutremur raspunde necesitatilor unei subscrieri corecte in asigurari. In cadrul forumului se va analiza, de asemenea, pregatirea locuitorilor Capitalei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

