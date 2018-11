Stiri pe aceeasi tema

- "As dori sa lupt cu Catalin Morosanu, care se considera un sportiv de renume, un sportiv foarte bine cotat. Daca are curaj sa se lupte cu mine, il astept in ring. Daca nu are curaj, sa se retraga", a fost mesajul lui Daniel Ghita. Morosanu a obtinut anul acesta doua victorii importante, in fata lui…

- Potrivit deciziei, este vorba despre 23 de persoane, fie raniti in timpul evenimentelor din decembrie 1989, fie urmasi ai victimelor Revolutiei, care au dat statul roman in judecata la Curtea de la Strasbourg pentru intarzierile in anchetele privind responsabilii de aceste fapte. Cei 23 au reclamat…

- Referendumul pentru familia traditionala se va desfasura sambata si duminica, intre orele 7.00 – 21.00. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.483.548 persoane cu drept de vot. UPDATE 11.36 Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot la ora 10.00, in cadrul…

- Cantece de jale au rasunat, vineri, in Tunari, langa Bucuresti, unde Ion „Segher” Duduianu, caruia multi ii ziceau „Faraonul”, a fost condus pe ultimul drum de familie si prieteni. Patru corturi mari, albe, cu geamuri de plastic transparente au fost montate pe strada Matei Basarab, din Tunari. Sute…

- Manifestarea din 10 septembrie din centrul Timișoarei se numește „O luna fara vinovați” și este organizata de grupul Inițiativa Timișoara. „A trecut o luna de zile de la protestul de la București in care au fost gazați zeci de mii de oameni. Un mort și alte zeci de oameni care se resimt…

- - Ediția aniversara ”Romania 100” - Inspectoratul General al Poliției Romane, prin Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) organizeaza in perioada 10 -14 septembrie, la București, ”Cupa Structurilor de Intervenție 2018”. Competiția, ajunsa la cea de-a 5-a ediție, va fi organizata cu…

- Perseidele, unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an, va avea, in 2018, punctul maxim de activitate in noaptea de 12 spre 13 august, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti.

- UPDATE – ora 18:12 Echipajele de prim ajutor au acordat ingrijiri medicale unui numar de 36 persoane dintre cele aflate vineri dupa-amiaza la mitingul din Piata Victoriei, dintre care doua au dorit sa fie transportate la spital, informeaza ISU Bucuresti. Potrivit sursei citate, printre persoanele respective…