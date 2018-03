Forumul internaţional al apei a început în capitala Braziliei Presedintele brazilian Michel Temer a deschis luni lucrarile Forumului international al apei de la Brasilia, explicand ca ''nu mai exista timp de pierdut'' pentru a evita o catastrofa, in contextul in care si ONU a tras semnalul de alarma, relateaza AFP. ONU a prezentat un raport potrivit caruia aproape jumatate din populatia mondiala - 3,6 miliarde de persoane - traieste in zone unde apa poate lipsi cel putin o luna pe an. Acest numar ar putea atinge 5,7 miliarde in 2050, potrivit aceluiasi raport. In conditiile in care cererea creste, in principal in tarile in curs de dezvoltare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

