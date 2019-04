Forumul Eurosfat. Candidaţii la europarlamentare răspund la întrebările cetăţenilor Forumul EUROSFAT invita cetatenii, reprezentanti ai ONG-urilor, media, mediului de afaceri precum si reprezentantii partidelor politice nationale si europene la doua zile de dezbateri. Participarea este gratuita dar se realizeaza pe baza de inregistrare pe pagina evenimentului.



„Pe 11 aprilie, pentru prima oara in Romania, partidele politice europene vor fi prezente la Bucuresti pentru a dezbate cu cetatenii romani despre programul si prioritatile acestora in Parlamentul European. Vicepresedinti si reprezentanti ai principalelor partide europene (PPE, PES,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

