- Peste 600 de expozanti vor fi prezenti la Bucuresti, in perioada 20 - 22 martie, in cadrul primei editii a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum), eveniment in cadrul caruia tara noastra va fi reprezentata, printre altele, de prima companie autohtona de roboti umanoizi si de servicii.

- PES activists Romania a organizat sambata, 9 februarie, la București, in contextul dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, conferința internaționala „Acționeaza pentru Europa!“. La eveniment a fost prezent și președintele PES activists Alba, Corneliu Mureșan, impreuna cu o delegație din județ. …

- Superproductia "Disney On Ice - Reach For The Stars" ajunge in premiera in Romania, prima reprezentatie urmand sa aiba loc miercuri, la Romexpo - Pavilionul Central, de la ora 19,00. Potrivit organizatorilor, vor mai fi inca 7 reprezentatii in fata publicului din Bucuresti: joi si vineri, de la ora…

- "As sfatui toti parlamentarii sa stea de vorba cu primarii in teritoriu, adica cu acei colegi in administratie si in politica, in general, cu care mergeau pe strada si i-au sustinut sa ajunga in Parlament si sa ii intrebe daca pot supravietui cu aceasta forma de buget", a spus Robert Negoita, potrivit…

- Prezenta in studiourile B1 Tv, politologul Alina Mungiu Pippidi a marturisit ca „Serviciile secrete platesc articole in strainatate din greu cum si unii corupti din Romania au platit articole in presa straina. Presa straina e mult mai de vanzare decat am crezut noi. Am vazut titluri in ziare in care…