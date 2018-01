Stiri pe aceeasi tema

- Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic“, a declarat miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News. „Facebook si Google…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Facebook și Google au devenit pericole la adresa democrației prin efectele pe care le au asupra oamenilor și a mediului, a declarat miliardarul american George Soros la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit Quartz . Mai exact, acesta spune ca Facebook și Google aconteaza 50% din totalul reclamei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, ca va pune intotdeauna Statele Unite pe primul plan, dand asigurari ca 'American First' nu inseamna 'America singura', dar avertizand in acelasi timp ca SUA 'nu vor mai inchide ochii' la practici comerciale incorecte, relateaza AFP,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat vineri drept "fake news" (informatii false - n.r.) informatiile din presa conform carora ar fi vrut anul trecut sa-l concedieze pe procurorul special responsabil cu ancheta privind ingerinta rusa in alegerile din 2016, transmit Reuters si AFP. …

- Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Jes Staley, seful bancii britanice Barclays, avertizeaza ca pietele financiare ii amintesc intr-o anumita masura de perioada traita inainte de prabusirea burselor din 2008. 0 0 0 0 0 0

- Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul…

- Tanara militanta pakistaneza Malala Yousafzai a facut joi apel la femei "sa schimbe lumea" prin ele insele, fara a astepta sprijinul barbatilor, in cadrul unei conferinte la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit AFP. "Nu vom cere barbatilor sa schimbe lumea, o vom face noi insene", a spus Malala,…

- Miliardarul George Soros l-a atacat din nou pe Donald Trump, dar și pe giganții internetului Googe și Facebook, intr-o declarație la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.„Cred ca administrația Trump este un pericol pentru lume. Dar o consider un fenomen temporar care va disparea in…

- "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat, pentru AFP, Hanan Achrawi, inalt oficial al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), dupa ce Trump i-a acuzat pe palestinieni "de lipsa de respect fata de SUA", scrie agerpres.ro.…

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite. "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat…

- Bancherii, politicienii si directorii de companii participanti la Forumul Economic Mondial de la Davos au fost avertizati asupra apropierii unei noi crize financiare. In timp ce bursele inregistreaza cresteri puternice, directorii din sectorul financiar spun investitorilor sa evite repetarea greselilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe ajutorul pentru palestinieni daca acestia nu continua procesul de pace cu Israelul, el afirmand ca palestinienii au dat dovada de lipsa de respect fata de SUA pentru ca au refuzat o intrevedere cu vicepresedintele Mike Pence in cursul recentei…

- Relatia speciala a Marii Britanii cu Statele Unite este la fel de stransa ca intotdeauna, a declarat premierul britanic Theresa May, adaugand ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in cursul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit agentiei de stiri Reuters. …

- Acordul dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la relatiile post-Brexit trebuie sa fie reciproc avantajos, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a precizat însa ca acest lucru va implica unele costuri pentru partea britanica, transmite agentia de presa PAP. Într-un…

- Liderii cei mai puternici din lume s-au întâlnit de marti în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de Forumul Economic Mondial.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramint cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. "De fapt, abia astept acest lucru. As face-o,…

- Cancelarul Germaniei a aparat, ieri, la Forumul Economic Mondial ce are loc in Elvetia, multilateralismul, afirmand ca protectionismul nu este solutia buna in fata problemelor lumii. Cu o zi inainte de sosirea la Davos a celui mai inversunat adept al protectionismului: presedintele SUA. Italia, a treia…

- Regele Felipe VI al Spaniei a vorbit, in discursul tinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, despre criza catalana si a reafirmat ca in tara sa Constitutia si legile se repecta, informeaza news.ro.In discursul exprimat in limba engleza, regele a spus: „Lectia pe care trebuie…

- Femeile vor fi cele mai afectate de intrarea roboților pe piața muncii, este concluzia unui raport prezentat, miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Russia Today. Studiul, intitulat „Spre o revoluție revigoranta: un viitor al locurilor de munca pentru toți”, dezvaluie ca atunci cand…

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice" trebuie sa fie in slujba umanitatii si protejarii vietii noastre pe pamant, in loc sa devina o amenintare "dupa cum prevad, din pacate, unele evaluari". Francisc a trimis un mesaj catre Forumul Economic Mondial de la Davos, citit…

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar International (FMI), a observat, la Forumul Economic Mondial, aflat in curs la Davos, ca prea multi oameni inca nu beneficiaza de efectele relansarii economice.

- Saptezeci de sefi de stat si de guvern, sute de oameni de afaceri, activisti civici si celebritati se reunesc de marti pana vineri la Davos la Forumul Economic Mondial. Pentru prima orara din 2000, va fi prezent si presedintele SUA, Donald Trump.

- Liderii cei mai puternici din lume se vor întâlni de marti pâna vineri în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de "Forumul Economic Mondial".

- Actrita australiana Cate Blanchett, cantaretul britanic Elton John si starul bollywoodian Shah Rukh Khan au fost recompensati la Forumul Economic Mondial de la Davos, luni seara, pentru implicarea lor intr-o serie de initiative ce vizeaza cresterea gradului de constientizare in randul populatiei…

- Elita mondiala este concentrata zilele acestea in statiunea montana Davos, din inzapezita Elvetie, acolo unde cauta solutii pentru cum sa faca lumea mai buna, in conditii nemaiintalnite in ultimul deceniu: economia lumii o duce bine, poate chiar prea bine, iar populismul, spaima de anul trecut, este…

- Mai exact 9,37 de milioane de dolari vor fi cheltuiti pentru a-i proteja pe mai marii planetei, care se vor intalni intre 23 si 26 ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos, faimoasa statiune de schi din Elvetia. Intr-un fel normal, pentru ca in micul, dar luxosul oras din cantonul Grisons sunt…

- Fondul Monetar International se asteapta la „cea mai extinsa crestere economica globala sincronizata din 2010”, in timp ce elita globala de economisti ajunge la Forumul Economic Mondial ce se desfasoara in Davos, Elvetia, potrivit Financial Times.

- Statiunea Zermatt, unde sunt acum 9.000 de turisti, a ramas izolata pentru a doua oara in doua saptamani. Singura solutie de a pleca a ramas elicopterul. Satul este acoperit de aproape doi metri de zapada, in conditiile in care acolo continua sa ninga. Acoperisul bisericii din Zermatt risca sa se prabuseasca…

- Horoscop Donald Trump a anunțat ca va participa, ca și Angela Merkel, Narendra Modi, Theresa May, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Benjamin Netantyahu, și mulți, mulți alți lideri mondiali. Pentru partea cultural-artistica vor fi prezenți Cate Blachett și Elton John

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico.