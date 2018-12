Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a decis sa anuleze intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, din cauza faptului ca Rusia nu a returnat navele capturate de la Ucraina și nu i-a eliberat pe marinari. „Avand in vedere faptul ca navele și marinarii nu s-au intors in Ucraina din Rusia, am decis…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump trebuie sa se intalneasca pentru a discuta despre Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a declarat joi o sursa diplomatica din Rusia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, in pofida unor demersuri ”neprietenoase” ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.Putin i-a spus marti consilierului pe probleme de securitate nationala al Casei Albe,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca va construi arsenalul nuclear al tarii "pana cand oamenii vor realiza aceasta" in contextul in care si-a reiterat intentia de a se retrage din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) semnat cu Rusia in timpul Razboiului Rece, relateaza…

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…