Forumul Davos - a fost desemnat cel mai valoros brand global: Amazon

Amazon este cel mai valoros brand global (187,9 miliarde dolari), iar Ferrari conduce cursa celor mai puternice branduri, conform raportului Brand Finance Global 500 2019, lansat marti la World Economic Forum, in Davos. După liderul Amazon, podiumul este completat de Apple (locul 2, cu 153,6 miliarde dolari) si Google (locul 3, cu 142,8 miliarde dolari).

- Dupa liderul Amazon, podiumul este completat de Apple (locul 2, cu 153,6 miliarde dolari) si Google (locul 3, cu 142,8 miliarde dolari). Cu toata forta sa de brand, Apple incetineste in pietele emergente si nu da semne de diversificare, ceea ce ar putea permite Google sa reclame locul 2 in 2020.…

- Ferrari accelereaza și devine cel mai puternic brand global, cu un scor de 94.8 din 100, corespunzator unui rating AAA+ Trei dintre brandurile Big Four din consultanța, Deloitte, PwC și EY, au, de asemenea, o forța a brandului de AAA+ Amazon ramane cel mai valoros brand al lumii, cu 187,9 mld US$ (in…

- Apple și-a revizuit in scadere estimarile de vanzari pentru ultimul trimestru din 2018 din cauza scaderii pieței chineze, fiind prima oara cand compania face astfel de modificari in ultimii 15 ani. Mai multe surse au spus in ultimele luni din 2018 ca vanzarile iPhone in China sunt slabe, iar anunțul…

- Kanye West nu se uita la bani atunci cand vine vorba despre soția sa. De sarbatori, artistul i-a facut cadou lui Kim Kardashian un apartament de lux in valoare de 14 milioane de dolari. Kim Kardashian a fost rasfațata de sarbatorit. Vedeta a primit un cadou extrem de scump de la partenerul ei de viața,…

- Dupa scandaluri precum Cambridge Analytica sau cel privind conditiile de lucru la firmele din China care furnizeaza piese pentru Apple , marile companii de IT au intrat in vizorul opiniei publice. Cititi in continuare care sunt cele mai importante...

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- Antreprenorii care vor sa iși dezvolte afacerile au la dispoziție jumatate de miliard de dolari prin programul „Smart Start USA”. Firmele pot primi credite cu dobanzi mici, de pana la 200.000 de dolari.