Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu probleme serioase privind exodul de forța de munca. Mulți romani parasesc țara și uneori familia pentru un job mai bine platit in strainatate. Chiar daca uneori, munca in afara e mai grea, romanii prefera sa munceasca mai mult timp in detrimentul unui salariu foarte mic in Romania.

- "Acest lucru era discutat de doua saptamani in coalitie. Am cazut de acord, impreuna cu colegii din PSD, asupra formei finale. Noi am lucrat pe un proiect. Stiu ca saptamana trecuta proiectul de ordonanta nu a putut fi adoptat pentru ca nu apucasera sa faca inca modificarile necesare si a fost amanat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca vrea o Romanie in care tinerii valorosi sa doreasca sa se intoarca si nu una din care vor sa plece, o Romanie in care romanii se simt acasa. Prezent la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania, seful statului a spus ca nu isi doreste ca…

- In cadrul unui forum de migrație care a avut loc la sfarsitul lunii octombrie la Sfantu Gheorghe, Primaria Municipiului a prezentat proiectul internațional „YOUMIG – Imbunatațirea capacitaților instituționale și facilitarea cooperarii pentru gestionarea impactului migrației transnaționale a tinerilor”,…

- AJUTOR… Doi parinti din Vaslui isi striga disperarea. Protectia Copilului le-a luat copiii, pentru ca nu locuiau in conditii propice, iar de cateva luni lucreaza pe unde apuca pentru a strange banuti cu care sa mearga si sa-i viziteze. Ba mai mult, pentru ca si-i doresc inapoi, acasa, acestia au amenajat…

- Narcis Raducan, fost conducator la FCSB, a intrat in dezbarea dintre Razvan Lucescu și Dorinel Munteanu, legata de cea mai importanta performanța a fotbalului romanesc. Context: Razvan Lucescu susține ca triumful Stelei din 1986, cand a cucerit Cupa Campionilor Europeni, este important decat sfertul…

- 500 de familii tinere și tineri au obținut credite in cadrul programului guvernamental „Prima Casa”. Alte 27 de cereri privind acordarea creditelor au fost acceptate, iar inca 33 sunt in proces de examinare.

- U Craiova, cu Devis Mangia la carma echipei a ajuns la a treia infrangere in acest sezon, dupa primele opt etape, ultima a fost la Medias, pe terenul celor de la Gaz Metan. Oltenii au reusit sa deschida scorul prin Mitrita, dar echipa lui Mihai Teja a reusit sa intoarca rezultatul....