- 9 - 10 octombrie, la ROMEXPO Ministerul Agriculturii organizeaza, cu prilejul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Romanești, o suita de evenimente care marcheaza progresele și perspectivele acestei importante ramuri a economiei naționale. Cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza "Zilele Portilor Deschise", in perioada 9 - 11 octombrie 2019, dar si un Forum al agricultorilor la Romexpo, in data de 9 octombrie, ambele evenimente fiind dedicate Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti, care se sarbatoreste…

- Printre participantii care vor avea expuneri in cursul conferintei se numara Constantin Ivan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Alexandru-Valentin Tachianu, secretar de stat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Paula Pirvanescu, secretar de stat in Ministerul pentru Mediul de…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat miercuri lansarea, in perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020, a sesiunii de depunere a cererilor de finantare pentru submasura ”Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, prin Programul National de Dezvoltare…

- Proiectele de ordonante pentru rectificarea bugetara au fost introduse pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de luni. Marţi, Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că a elaborat proiectul rectificării bugetare şi asigură respectarea limitei de 2,76% a deficitului…

- Ministerul Finantelor Publice a facut public, marti, proiectul rectificarii bugetare pe care urmeaza sa o adopte Guvernul. Conform acestuia, vor fi taiate sume importante de la 11 ministere. Mai exact este vorba de: Ministerul Transporturilor (-128,8 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (-681,9…

- Desi Ministerul Finantelor declara ca noua rectificare bugetara este una pozitiva, vorbim despre taieri masive in domenii cheie din economie, conform presei centrale. Doar la transporturi s au taiat 128,8 milioane lei. Si de la Ministerul Fondurilor Europene s au luat 681,9 milioane lei. Au fost afectate…

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul rectificarii bugetare și asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar. Produsul intern brut s-a majorat la 1031 miliarde lei, fața de 1022,5 miliarde lei cat s-a estimat la fundamentarea bugetului pe acest an. Proiectul rectificarii…