Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu E.S. Kim Yong Ho, noul ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Coreea in Romania. La intrevedere au participat, de asemenea, Kim Ji Eun, secretar II, in cadrul aceleiași ambasade, Jinhak Hur, director general KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency) București și Vlad Andrei Petre, Branch Office Service Team Leader in cadrul aceleiași agenții. Principalul obiectiv al intalnirii a vizat identificarea unor modalitati concrete de dezvoltare…