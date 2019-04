Forty Management a obtinut autorizatia de constructie Central District 4 Elemente, situat langa parcul Titan din Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Constanta a emis in data de 29 martie 2019 autorizatia de constructie pentru societatea Radu Imob Construct SRL, ce are in plan sa construiasca un bloc de 6 etaje in municipiu.Mai precis, autorizatia cu numarul 449, valabila 12 luni, are ca denumire "Construire Imobil 2S P 6E Etaj…

- Un accident rutier s-a produs joi noaptea la intersecția de langa parcul din Turda Noua. Conform primelor informatii, in incident au fost implicate doua autoturisme, iar cauza accidentului a fost

- „Am demarat la Primarie un Plan Urbanistic Zonal pentru a reusi sa transmitem in final terenul catre Ministerul Culturii, care a acceptat sa finanteze construirea cladirii Operei. Aceasta va fi ridicata pe singurul teren disponibil pe care il are Primaria in zona centrala, respectiv cel de 10.000 mp…

- Hagag Development Europe, dezvoltatorul proiectului rezidential H Pipera Lake, a obtinut autorizatia de constructie pentru cel de-al doilea proiect de apartamente H Victoriei 139. Bugetul alocat pentru consolidarea si modernizarea imobilului este de 10...

- Cel putin 11 oameni au fost ucisi intr-o explozie puternica produsa luni langa un mall din capitala Somaliei, Mogadiscio, transmite dpa, care citeaza un ofiter de politie, gruparea radicala al-Shabaab asumandu-si responsabilitatea pentru atac. Un fum alb gros putea fi vazut in zona din jurul mall-ului,…

- Un accident s-a produs, duminica, in zona Parcului Izvor din Capitala, in apropierea Palatului Parlamentului. Un sofer si un copil au fost raniti usor, iar una dintre mașinile implicate s-a rasturnat.

- Fiecare om cu castelul lui, era un concept interesant pus in practica intr-un complex rezidențial din Turcia. Un oraș format numai din mini-castele, inghesuite și ordonate unul langa celalalt. Acestea au fost construite intre Istanbul și Ankara, pe un teren viran, iar proiectul ar fi avut succes, daca…

- One United Properties, dezvoltator de prorpietati premium din Capitala, a primit autorizatia de constructie a proiectului rezidential Neo Timpuri Noi, imobil cu functiune mixta, comert si locuire (S+P+8 etaje). Situat pe un teren intravilan de 3.835...