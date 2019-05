Stiri pe aceeasi tema

- Petruța va arbitra azi finala Champions League feminin, dintre Olympique Lyon și FC Barcelona, facand parte din brigada de Post-ul FOTBAL FEMININ: Petruța Iugulescu arbitreaza azi in finala Champions League! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O noua surpriza frumoasa facuta in aceasta primavara de reprezentanta Timisului din elita fotbalului feminin. Dupa ce in luna martie Fortuna Becicherecu Mic a fost prima echipa din tara care a invins in ultimii patru ani si jumatate multipla campioana Olimpia Cluj, astazi elevele lui Florin Padurean…

- Petruta Iugulescu a fost delegata de UEFA sa oficieze finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, dintre Olimpique Lyon si FC Barcelona, care se va disputa pe 18 mai, in Ungaria, la Budapesta, informeaza frf.ro.Iugulescu va face parte dintr-o brigada condusa de Anastasia Pustovoitova din Rusia, iar…

- Echipa FC Barcelona s-a calificat, pentru prima oara in istoria sa, in finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, invingand cu scorul de 1-0 formatia germana Bayern Munchen, duminica, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Gruparea catalana s-a impus in partida de pe arena Mini…

- Echipa FC Barcelona s-a calificat, pentru prima oara in istoria sa, in finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, invingand cu scorul de 1-0 formatia germana Bayern Munchen, duminica, in mansa secunda a semifinalelor competitiei potrivit Agerpres. Gruparea catalana s-a impus in partida de…

- FC Viitorul s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor. Echipa ant...

- FC Viitorul s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor.

- CALIFICARE… CSM FC Vaslui si Rapid Brodoc vor juca finala Cupei Romaniei la fotbal – faza judeteana. “Galben-verzii” au trecut de Inter Sport Vaslui, scor 12-0, in timp ce Brodocul a invins cu 2-1 pe Atletic Barlad. Stadionul “Municipal” din Vaslui a gazduit, joi seara, in cuplaj, meciurile din semifinalele…