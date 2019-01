Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis marți sa sancționeze Realitatea TV cu suspendarea emisiei, din cauza modului in care au fost relatate evenimentele din 10 august 2018, cand a avut loc mitingul Diasporei. Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului…

- Realitatea TV trebuie sa si opreasca emisia obisnuita pentru 10 minute, joi, intre orele 19.00 si 19.10, potrivit unei decizii luate marti de CNA, care a sanctionat postul TV pentru modul in care a relatat evenimentele din timpul mitingului diasporei din 10 august 2018.Decizia a fost luata in baza paragrafului…

- Edward Iordanescu, 40 de ani, va reveni in cel mai scurt timp posibil in antrenorat dupa experiența nefericita avuta la inceputul sezonului la CFR Cluj. Tehnicianul va semna vineri cu Gaz Metan Mediaș, locul 8 in Liga 1. Ramași fara tehnician dupa plecarea lui Mihai Teja la FCSB, ardelenii au contactat…

- Instanta suprema a decis, vineri, suspendarea executarii pedepsei in cazul afaceristului Horia Simu in dosarul in care acesta a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta si eliberarea acestuia pana la solutionarea efectiva a contestatiei.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis suspendarea executarii pedepsei in cazul fostei sefe a DIICOT Alina Bica.Potrivit Agerpres, masura a fost luata in dosarul in care a fost judecata pentru favorizarea faptuitorului si condamnata la patru ani de inchisoare. ...

- Guvernul bulgar a anunțat miercuri ca Bulgaria nu va adopta acordul Națiunilor Unite privind migrația, care ar urma sa fie adoptat la conferinta ONU de la Marrakech (Maroc) din 10-11 decembrie, scrie Mediafax citand Reuters.

- Codrin Ștefanescu a dezvaluit, joi seara, ca exista deja planuri discutate pentru cazul in care Klaus Iohannis va refuza sa semneze eliberarea din funcția de procuror general al lui Augustin Lazar. ”Legat de revocare, ii reamintim ca este obligat, ca așa a zis Curtea Constituționala. Vrea,…

- Politistii si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj au demarat anchete in cazul unui copil care a fost filmat in timp ce era plimbat cu caruciorul pe langa un autoturism, soferul fiind sanctionat de politisti. Potrivit reprezentantilor…