Forţele turce şi forţele kurde siriene se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului Fortele turce si fortele kurde siriene angajate in conflict in nord-estul Siriei s-au acuzat reciproc de incalcarea armistitiului mediat de SUA, transmite sambata dpa.



Ministerul turc al Apararii a comunicat ca "teroristii" au desfasurat 14 atacuri cu armament greu in localitatile de frontiera Tal Abyad si Ras al-Ain si a dat asigurari ca Ankara "respecta pe deplin" acordul cu Washingtonul.



La randul lor, Fortele democratice siriene au reclamat intr-un comunicat ca partea turca nu a permis deschiderea unui coridor pentru evacuarea civililor si a ranitilor din Ras al-Ain,

Sursa articol: agerpres.ro

