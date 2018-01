Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj anunța ca, în anul 2017, s-a asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost depistați…

- Potrivit sursei citate, in anul 2017, pe linia combaterii sederii ilegale, au fost organizate 118 actiuni si controale in urma carora au fost depistati 50 de straini in situatii ilegale. Pentru strainii aflati in situatii ilegale sau care nu mai intruneau conditiile prevazute de lege pentru…

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o hotarare definitiva in procesul de divorț cu Maria Constantin. Marcel Toader și Maria Constantin au facut sa curga multa cerneala anul trecut, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza. Omul de afaceri a scos atunci la iveala amanunte care mai de care mai șocante despre…

- Un tanar de 22 de ani din Peștișani, județul Gorj, s-a ales cu dosar penal pentru tainuire, dupa ce polițiștii de la Serviciul de Investigatii Criminale s-au sesizat cu privire la faptul ca detine un autoturism care figureaza ca fiind caut...

- Procesul pe care trebuie sa il treaca presedintele pentru a lansa armele nucleare ale SUA nu este la fel de simplu ca apasarea unui buton, dar componenta cheie a acestui proces - codurile necesare pentru a autoriza lansarea - nu este niciodata departe de presedinte.

- Aproape 8.900 de civili au incasat pensii speciale in luna octombrie, potrivit informatiilor transmise de Casa Nationala de Pensii. Pe langa "civili", mai incaseaza pensii de serviciu și foștii angajați de la SRI, MAI sau Ministerul Apararii.

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii ca prin sentinta civila nr. 2151 28.12.2017, Tribunalul Constanta a pronuntat urmatoarea solutie in dosar nr. 4811 118 2017 : Respinge actiunea formulata de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin in contradictoriu cu parata OIL TERMINAL SA, ca nefondata.…

- Universitatea „Petre Andrei” din Iasi a lansat, astazi, site-ul proiectului „Procesul comuniștilor din Romania”, organizat de UPA din Iasi, Institutul de Studiere a Ideologiilor și Primaria Municipiului. Prof. univ. dr. Sorin Bocancea, coordonator, declara ca se va face un studiu privind procesul…

- O echipa de cercetatori din Japonia, condusa de profesorul Takuzo Aida, a dezvoltat un nou tip de sticla. Aceasta este capabila sa se repare singura. La baza descoperirii sta o substanta numita „polyether thiourea”. Cand sticla crapata este presata sau partile ei sunt puse la loc incepe procesul de…

- Procesul jihadistului francez Salah Abdeslam prevazut luni la Bruxelles cu privire la un schimbe de focuri in capitala belgiana in maerie 2016, in timpul fugii acestuia, ”va fi amanat” la o data ulterioara, a anuntat vineri tribunalul intr-un comunicat, relateaza AFP.Aceasta prima infatisare…

- Procesul intentat de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si unor angajati ai acestuia a fost suspendat, marti, de Curtea de Apel Ploiesti pana la judecarea unui alt dosar privind o cerere de interventie in favoarea unuia…

- Romania – Cehia, in optimile Campionatului Mondial de handbal feminin. Se joaca luni, la Leipzig, de la 18.30 (Telekom Sport). Tricolorele au plecat sambata dimineața cu avionul de la Trier la Leipzig, pentru meciul din ”optimi” cu Cehia. Iar sambata seara, tricolorele lui Martin Ambros au efectuat…

- Antrenorul spaniol al nationalei Romaniei, Ambroz Martin, ar fi vrut sa-si testeze efectivele de rezerva in precedentul meci cu Angola. Nu s-a putut, din cauza replicii neasteptat de darze oferite de jucatoarele africane, asa ca Martin a trebuit sa le serveasca cu Cristina Neagu si cu tot tacamul.…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Echipa nationala de handbal a Romaniei a castigat Grupa A de la Campionatul Mondial din Germania, dupa ce Franta si Spania au terminat la egalitate, scor 25-25. Astfel, echipa lui Ambros Martin va intalni in optimi locul 4 din grupa B, aceasta pozitie urmand sa fie ocupata de Cehia sau Ungaria.

- Un spaniol stabilit in Bacau și care era urmarit internațional pentru evaziune fiscala a fost prins, joi seara, la Mamaia Nord, in urma unei acțiuni a „mascaților”. Ca sa-l imobilizeze, aceștia au spart geamul mașinii in care se afla barbatul. Potrivit unor surse judiciare, barbatul era filat de catva…

- Trei barbati cautati la nivel international pentru comiterea de fapte ilicite in Franta, respectiv Germania, au fost depistati de politisti, informeaza Politia Romana. In aceasta dimineata, politistii din Hunedoara au depistat un barbat, de 30 de ani, urmarit international in baza unui mandat european…

- Procesul de urbanizare este asociat cu dezvoltarea, industrializarea si modernizarea, marile orase ingloband trepatat asezarile din jurul lor, generand totodata reducerea spatiilor verzi pentru a crea cladiri de locuinte si spatii pentru desfasurarea mediului de afaceri.

- Transportatorii aerieni din Uniunea Europeana aveau, in 2015, un numar total de peste 6.500 de avioane utilizate pentru transportul pasagerilor si marfurilor, iar 46 de avioane (adica mai putin de 1% din numarul total) apartineau operatorilor din Romania, mai putin decat 49 de avioane Lituaniei si…

- Va invitam vineri, 15 decembrie 2017, incepand cu ora 18:30, la spectacolul de balet „Valsuri celebre in interpretari coregrafice”, coregrafia Ileana Iliescu. Coregrafia este semnata de celebra balerina Ileana Iliescu, artista care a dansat pe cele mai mari scene ale lumii si care le-a impartasit europenilor…

- Seful diplomatiei germane a invitat marti Franta sa devina "mai germana" in materie de finante si Germania "mai franceza" in chestiuni de aparare, pentru a permite Europei sa se afirme pe plan international, scrie AFP.

- Grupul PSA Peugeot-Citroen si japonezii de la Nidec Corp au stabilit un parteneriat si vor investi 200 milioane euro in productia de motoare pentru masini electrice care vor fi utilizate pe modelele grupului francez care a cumparat Opel. Compania mixta are sediul in Franta si obiectivul este sa ajunga…

- Fostul primar din comuna Poiana Vadului, actualmente consilier local, trebuie sa primeasca daune morale de 800 de lei de la o femeie din comuna, angajata a primariei, care l-a agresat in anul 2014 in timp ce incerca sa masoare topografic un teren aflat in disputa. Femeia a fost condamnata definitiv…

- „Vorbim despre al doilea an consecutiv in care, pe fondul unui blocaj legislativ, lipsa resursei lemnoase genereaza o crestere a pretului pentru lemnul de foc necesar populatiei in sezonul rece, iar industria mobilei a intrat intr-un declin accentuat, fiind practic pusa pe jar. Sectorul forestier…

- Ziua a doua de la Campionatul Mondial de handbal feminin a adus si primele surprize, Franta si Olanda, doua dintre favoritele la castigatigarea competitiei, fiind invinse de Slovenia, respectiv Coreea de Sud. Au obtinut victorii, printre altele, echipele nationale ale Norvegiei, Rusiei sau Danemarcei.

- Parada militara impresionanta la București Parada militara impresionanta la București. Foto: Daniela Manuța O parada militara impresionanta s-a încheiat la Bucuresti, organizata pentru celebrarea celor 99 de ani de la Marea Unire din 1918. A fost una dintre cele mai grandioase manifestari…

- In legatura cu stirea despre „efectuarea masurilor speciale de investigație in scopul contracararii unor activitați ilegale, comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar al mun.Chișinau”, difuzata de Procuratura Anticoruptie si Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Apararii…

- "Astazi este o zi trista pentru lumea atletismului. Zenash Gezmu ne-a parasit. Stade Francaiseste alaturi de apropiatii si prietenii ei si le impartaseste durerea. Odihneste-te in pace, campioano!!", se arata intr-un mesaj al clubului la care era legitimata sportiva Zenash Gezmu era de nationalitate…

- Marea Britanie va fi exclusa din Agentia Europeana pentru Aparare si din Europol dupa Brexit, afirma negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, acuzand Londra de lipsa de solidaritate si subliniind ca oficialilor britanici nu li se va mai permite sa participe la reuniunile in domeniul apararii.…

- Cel mai probabil barbatul, care prezenta degeraturi, a murit de frig. Potrivit jurnaliștilor francezi, asistenții sociali ar fi refuzat sa-l ajute pe barbat. Romanul de 50 de ani venise din Marne in Bordeaux, la un adapost pe care il știa și unde mai fusese cazat in anii trecuți. Reprezentanții…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.De…

- "Procesul s-a amanat pe 17 ianuarie, pentru ca, din motive obiective, a lipsit unul dintre inculpati", a declarat, pentru Agerpres, Adrian Danila, expert pentru informatii publice la Curtea de Apel Cluj. Pe 12 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat la sase ani si jumatate de inchisoare…

- Fostul director economic al Directiei Silvice Alba, Radu Mariana, este judecat pentru infractiunea de conflict de interese in forma continuata. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a fost trimis in instanta, la Judecatoria Alba Iulia. Procesul a…

- Institutul Oncologic "Ion Chiricuța" a intrat in elita institutelor de cancer europene Institutul Oncologic "Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca (IOCN) a fost acreditat și a primit denumirea de "Clinical Cancer Center" din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes…

- La Universitatea Politehnica Timișoara a demarat un proiect pilot prin care studenții se vor putea implica in procesul didactic și vor da note profesorilor. Mai precis, in perioada 20 – 29 noiembrie 2017, studenții vor evalua procesul didactic prin intermediul unei platforme online, dezvoltate…

- Serviciul securitatii de stat din Belarus, KGB, a sustinut ca a descoperit o retea de spioni care ar fi fost infiintata de un jurnalist ucrainean, care lucreaza pentru Ministerul Apararii din Ucraina, relateaza Reuters.

- Muzeul Bucovinei a transmis ca, pana-n data de 30 ianuarie 2018, la Școala Gimnaziala din Mitocu Dragomirnei va putea fi vizionata expozitia documentara itineranta „Francezi si romani in Marele Razboi”. Expoziția este realizata de catre Directia de Comunicare si Productie Audiovizuala a Ministerului…

- Un nou termen din procesul in care este judecat fostul politician liberal care a condus vremelnic județul s-a consumat ieri, la Tribunalul Botoșani. Aceasta infațișare a fost diferita de predecenta in sensul in care discuțiile s-au purtat pe un ton scazut și civilizat, iar apararea a venit cu o lista…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a caștigat procesul intentat fostului ministrul al sanatații și sporturilor din Franța, Roselyne Bachelot, pentru defaimare și va primi suma de 10.000 euro ca daune-interese, relateaza L'Equipe. Tribunalul corecțional din Paris a gasit-o vinovata pe…

- Rafael Nadal a castigat procesul intentat fostului ministru al sanatatii si sportului din Franta, Roselyne Bachelot, pentru defaimare, informeaza Sport.es. Bachelot va fi nevoita sa achite suma de 10.000 de euro drept despagubiri.

- Curtea de Apel Craiova a respins solicitarea Primariei Targu Jiu de suspendare provizorie a deciziei prin care ANAF le-a imputat mai multor șefi din cadrul municipalitații mai bine de o jumatate de milion de euro in scandalul iluminatului...

- Arabia Saudita si Kuwaitul și-au somat cetateni sa paraseasca urgent Libanul, „din cauza condițiilor în desfașurare”, în contextul în care Arabia Saudita și Libanul și-au declarat razboi. Arabia Saudita a anuntat în urma cu câteva zile ca Libanul…

- Facebook a lansat serviciul de transfer de bani direct in aplicatia Messenger in doua tari europene, Franta si Regatul Unit, la doi ani dupa ce functionalitatea este disponibila in SUA. Aplicatia Messenger a crescut enorm in ultimii patru ani si acum are 1,3 miliarde de useri lunar.

- Peste 260 de oameni au fost arestați in Moscova, dupa ce au luat parte la o manifestație neautorizata impotriva lui Vladimir Putin. Protestul a avut loc la apelul opozantului radical Viaceslav Malțev, care traiește in exil in Franța, noteaza AFP Viaceslav Malțev, fost candidat la alegerile legislative…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Informatia transmisa prin radio – trecut, prezent si viitor Azi la RRA, de la ora 13.20, în cadrul emisiunii PROBLEME LA ZI, discutam despre informatia transmisa prin radio – trecut, prezent si viitor. Invitati în studio: Horea Mihai Badau – lector universitar doctor…

- Darren Cahill se dovește din nou extrem de inspirat atunci când coboara pe teren pentru a-i da sfaturi Simonei Halep. Australianul, care i-a antrenat pe Leyton Hewitt și pe Andre Agassi, a reușit sa o capaciteze la maxim pe Halep în meciul contra franțuzoaicei Caroline Garcia. ”Ai…