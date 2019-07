Forțele Speciale din Rusia au o nouă ARMĂ DE ASALT Militarii din cadrul Forțelor Speciale ale Rusiei au primit 6.000 de puști model AK-74M. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE NOILE PUȘTI DE ASALT ALE FORȚELOR SPECIALE DIN RUSIA ȘI VEZI CE CARACTERISTICI AU ARMELE Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Nimeni nu mai ințelege nimic. O spune editorialistul Dumitru Crudu, dupa ce Andrei Nastase a votat la Strasbourg pentru revenirea Rusiei in APCE. Potrivit lui Crudu, nici chiar sustinatorii liderului PPDA nu inteleg cum acesta a putut vota pentru.

- Dupa Ucraina, si Republica Moldova incepe sa simta pe propria piele tactica "razboiului hibrid", purtat cu succes de Rusia in diferite regiuni ale lumii. Metodele de care uzeaza colosul din Rasarit in diferite regiuni ale lumii, cum fi, Siria, Venezuela sau Coreea de Nord, sunt, in mare parte, aceleasi:…

- Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei (CoE) au adoptat vineri o declaratie comuna prin care raspund, in parte, revendicarilor Rusiei, deschizand astfel calea unei relaxari a relatiilor tensionate dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, relateaza Reuters potrivit news.ro.Textul…

- Cel puțin 54 de incendii de vegetație au izbucnit in 18 regiuni de pe teritoriul Rusiei, distrugand o suprafața de aproximativ 44.000 de hectare de teren, au anunțat reprezentanții Serviciului Forestier din Rusia, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.„In data de 11 mai 209, 54…

- Tactica de razboi si echipamentele militare au evoluat atat de mult in ultimii ani incat chiar si o iarna aspra - protectorul traditional al Rusiei - nu mai este o piedica pentru un potentialul inamic.

- 'Ceea ce a continuat aproape la fel de intens este utilizarea (de catre Rusia) a retelelor sociale, a dezinformarilor, a conturilor false si a propagandei', a declarat Wray, adresandu-se vineri Consiliului pentru Relatii Externe (Council on Foreign Relations) de la Washington. Directorul FBI…

- Dupa ce s-a intalnit cu Donald Trump, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, se pregateste de un summit cu omologul sau rus, Vladimir Putin.Liderul de la Phenian va ajunge maine in Vladivostok, acolo unde va fi asteptat de presedintele Rusiei.

- Potrivit unui nou raport al organizatiei neguvernamentale americane C4ADS (Center For Advanced Defense), Rusia utilizeaza intens tehnologii de perturbare a sistemului de navigatie prin satelit GPS in peninsula ucraineana anexata Crimeea si in Marea Neagra, a notat, marti, publicatia Ukrainska Pravda.…