- Statele Unite ale Americii risca sa livreze Afganistanului elicoptere Black Hawk de ultima generatie pentru care fortele aeriene ale tarii nu au piloti si nici mecanici pregatiti, a avertizat marti un organism guvernamental de supraveghere, transmite Reuters. Avertismentul Inspectorului…

- Forte turcesti au bombardat pozitii ale militiei kurde siriene YPG (Unitatile de Aparare a Poporului) in regiunea Tal Rifaat, din nordul Siriei, pentru a treia zi consecutiv, au relatat vineri media de stat turcesti, relateaza agentia Reuters. Tal Rifaat este la circa 20 km vest de Afrin, aflat sub…

- Trupe guvernamentale siriene sprijinite de fortele ruse au trimis intariri spre orasul Manbij in coordonare cu militia locala care il controleaza, a declarat marti un purtator de cuvant al acesteia, in contextul in care rebelii sirieni sprijiniti de Turcia au anuntat ca se pregatesc sa il atace,…

- Fortele militare turce sunt hotarate sa treaca la est de raul Eufrat in nordul Siriei cat de curand posibil, a declarat ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, citat marti de cotidianul Hurriyet, informeaza Reuters. Turcia a anuntat mai devreme luna aceasta ca va lansa o noua…

- Luptatori sirieni sprijiniți de Statele Unite au reușit sa scoata Statul Islamic din orașul Hajin din estul Siriei, a anunțat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Reuters.

- Sefii de stat si de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE) urmeaza sa propuna joi ajutarea Ucrainei in regiunile afectate de actiunile Rusiei la Marea Azov, la aproape trei saptamani de la un incident armat in Stramtoarea Kerci, potrivit unui proiect al unui comunicat al Consiliului…

- Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut ofiteri de politie sigiland zona din apropierea catedralei, in apropierea locului unde a fost comis atacul de marti seara. Ulterior, Reuters a transmis ca, potrivit unui martor, operatiunea politiei pare sa se fi incheiat, fortele de politie putand fi…