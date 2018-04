Stiri pe aceeasi tema

- Primul cinematograf din Arabia Saudita, dupa aproape 40 de ani, va fi deschis pe 18 aprilie in capitala Riad, a anuntat miercuri presa de stat preluata de Reuters.Arabia Saudita a semnat un acord in cursul zilei cu compania AMC pentru a deschide 30-40 de cinematografe in circa 15 orase saudite…

- Fortele saudite au anuntat sambata ca au interceptat o racheta, lansata de insurgentii huthi din Yemen, care viza orasul Najran din sudul Arabiei Saudite, a anuntat presa locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Arabia Saudita si Rusia lucreaza la un pact istoric, pe termen lung, de pana la 20 de ani, pentru a tine sub control livrarile de petrol la nivel mondial ale marilor exportatori, relateaza Reuters, conform news.ro.Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova…

- Arabia Saudita si Rusia lucreaza la un pact istoric, pe termen lung, de pana la 20 de ani, pentru a tine sub control livrarile de petrol la nivel mondial ale marilor exportatori, relateaza Reuters.

- Forțele saudite au interceptat duminica seara o racheta, chiar deasupra capitalei Riyadh. Se pare ca este vorba de un atac al rebelilor Huthi, la fix trei ani dupa inceputul intervenției coaliției militare conduse de saudiți in Yemen.

- Forțele Arabiei Saudita susțin ca au reușit duminica sa intercepteze șapte rachete balistice lansate din Yemen de catre rebelii houthi. Interceptarile au fost facute cu rachete Patriot, iar presa internaționala scrie ca atacul s-a soldat cu moartea unei persoane, dar și cu fragmente din rachete cazute…

- Armata Arabiei Saudite a anuntat, luni, ca rebelii huthi din Yemen au lansat sapte rachete catre Arabia Saudita, omorând un cetatean egiptean ce locuia în Riad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de Mediafax.

- Arabia Saudita a interceptat, luni, o racheta deasupra capitalei Riad lansata de catre rebelii huthi din Yemen ce viza aeroportul international din apropierea capitalei saudite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Fortele aeriene ruse au interceptat, in ultima saptamana, de sapte ori avioane straine care zburau in apropierea frontierelor Rusiei, informeaza publicatia Krasnya Zvezda, citand date de la Ministerul Apararii de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Tass.

- "Cred ca italienii au dat un semnal puternic la 4 martie, a fost un vot (...) in care dreapta si stanga nu mai exista si care a dat 32,5% din voturi pentru M5S", a declarat intr-o conferinta de presa Luigi di Maio, candidat la postul de sef al guvernului. "Aud in aceste zile ca M5S doreste…

- Fortele guvernului sirian au lansat numeroase raiduri aeriene asupra Ghoutei de Est miercuri in cadrul unor eforturi de a intensifica o campanie menita sa aduca rebelilor cea mai grea infrangere din 2016, scrie Reuters. Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum…

- Minsitrul rus de externe Sergei Shoigu a declarat joi ca elemente ale scutului anti-racheta instalat de NATO in Romania, Polonia si Alaska sunt ca o “umbrela cu gauri”, informeaza agentiile de presa rusesti, citate de Reuters.

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti.Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost arestat luni la Kiev de forte speciale si dus intr-o directie necunoscuta, a declarat asociatul sau David Sakvarelidze, citat de unian.net, dupa ce purtatorul de cuvant al lui Saakasvili, citat de agentia Reuters,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Ministrul Afacerilor Externe din Siria a declarat ca a sesizat ONU, cerand condamnarea actiunilor americane la nivel international. El a descris atacul ca „o crima de razboi si o crima impotriva umanitatii” si a precizat ca SUA sustin terorismul. Si Rusia a reactionat. "Incidentul arata…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic a anuntat miercuri ca a lansat atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria" care au atacat neprovocat cartierul general al Fortelor Democratice Siriene (FDS), informeaza Reuters. Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari…

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica din lume, la bordul careia se afla un automobil ce ii apartine directorului Elon Musk.

- Numarul fortelor militare americane din Irak a inceput sa scada dupa ce autoritatile irakiene au invins oficial ISIS, informeaza un purtator de cuvant al guvernului din Irak, citat de Reuters. Fortele irakiene, sustinute de o coalitie internationala condusa de SUA, au recuperat anul trecut toate…

- Fortele de aparare saudite ''au interceptat'' luni o racheta balistica trasa de catre rebeli houthi dinspre Yemen in directia orasului Khamis Mushait, situat in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei de state arabe condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Colonelul saudit…

- Fortele de aparare saudite afirma ca au interceptat luni o racheta lansata de rebelii Houthis din Yemen in directia orasului Khamis Mushait, in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei, citat de AFP.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Pentagonul a desfasurat un nou test, fara succes, al sistemului de aparare anti-racheta - o racheta de interceptare lansata de pe teritoriul Statelor Unite nu a reusit sa loveasca o tinta lansata dintr-un avion, a informat postul CNN, citand mai multi oficiali ai administratiei de la Casa Alba.

- Coreea de Nord a facut progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), dar nu a dovedit pana acum capacitatea acestor arme de a lovi SUA, a dat asigurari marti un inalt responsabil militar american, relateaza AFP si Reuters. Phenianul a spus cu certitudine ca…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- Responsabilul ucrainean nu a precizat ce raza de actiune are noua racheta, prima astfel de arma produsa integral in Ucraina, dar a subliniat ca este conforma cu acordurile internationale."Au avut loc teste de zbor reusite ale noii arme, o racheta cu lansare de la sol. In cursul acestor…

- Un avion de vinatoare rus de tipul Su-27 a interceptat, luni, o aeronava americana de supraveghere ce efectua un zbor deasupra Marii Negre, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentia RIA, relateaza site-ul Reuters. Potrivit Ministerului rus al Apararii, aeronava americana de tipul…

- Guvernul Turciei a anuntat, joi, ca nu renunta la operatiunea militara din provincia siriana Afrin pentru inlaturarea militantilor gruparii kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG), desi risca o confruntare cu fortele americane si cele ale guvernului sirian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citata de Mediafax. La exercitiu au…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectând-o însa dupa câteva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sâmbata în statul american Hawaii si într-un context…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Emiratele Arabe Unite a acuzat Qatarul de interceptarea unei aeronave civile care efectua un zbor catre Bahrain. Doha respinge aceste acuzații, care reprezinta o noua escaladare a tensiunilor dintre statele din Golful Arab, relateaza Reuters. EAU a condamnat incidentul, anunțand ca va lua „toate msurile…

- Fortele de ordine si ofiterii serviciilor de informatii au retinut aproximativ 3.700 de persoane in timpul protestelor, a declarat Sadeghi, citat de site-ul oficial al Parlamentului iranian, icana.ir.Astfel, parlamentarul sustine ca numarul persoanelor arestate este cu mult mai mare fata…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor la curent si apa informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor utilitare, informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.Arabia Saudita, cel mai mare exportator…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.