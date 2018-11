Stiri pe aceeasi tema

- Forțele navale americane au anunțat ca presupusul incident armat, intamplat in Spitalul Walter Reed din Bethesda, in comitatul Montgomery, este un exercițiu spontan de Securitate și nu reprezinta o amenințare reala, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post, conform mediafax. Mai…

- Politia americana a fost solicitata marti la un spital situat la periferia orasului Washington din cauza unui posibil incident armat. Politia din Maryland a confirmat ca exista suspiciuni privind prezenta unui individ inarmat in Spitalul Walter Reed din Bethesda, in comitatul Montgomery. "Avem agenti…

- Incidentul de duminica ar putea servi drept preludiu pentru o confruntare mai mare, au avertizat analistii de securitate. Se pare ca Rusia vrea sa instituie o noua Cortina de Fier in Marea Neagra”, a declarat generalul in retragere Ben Hodges, fostul sef al fortelor americane in Europa, potrivit publicatiei…

- Rusia a redirectionat o parte din fortele sale navale din apropierea Crimeei ocupate spre un avanpost in Marea Azov, a declarat vineri consilierul sefului Serviciului pentru frontiera de stat a Ucrainei, Oleg Slobodian, citat de agentia de presa ucraineana Unian.

- Fortele de securitate tadjice au ucis cel putin 13 detinuti la o inchisoare de inalta securitate in orasul Khujand din nordul tarii, unde a izbucnit o revolta miercuri noapte, au anuntat joi trei surse de securitate, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Autoritatile locale au confirmat…

- Fortele armate americane au anuntat vineri testarea cu succes a unui sistem de aparare antiracheta care contribuie la capacitatea Statelor Unite de a intercepta rachete cu raza medie de actiune lansate din tari cum ar fi Coreea de Nord si Iranul, informeaza Reuters.Sistemul Aegis utilizat…

- O aeronava militara ruseasca cu 14 persoane la bord a disparut de pe radar in noaptea de luni spre marti, in timp ce zbura in spatiul aerian al Siriei, deasupra Marii Mediterane, au transmis reprezentantii Ministerului Apararii din Rusia. "Conexiunea cu echipajul aeronavei I1-20 a fost pierduta…