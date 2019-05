Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat favorabila, luni, ideii construirii unui portavion al Uniunii Europene, reiterand ca proiectele militare europene nu sunt incompatibile cu activitatile in cadrul Aliantei Nord-Atlantice.Annegret Kramp-Karrenbauer, succesoarea Angelei Merkel…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat favorabila, luni, ideii construirii unui portavion al Uniunii Europene, reiterand ca proiectele militare europene nu sunt incompatibile cu activitatile in cadrul Aliantei Nord-Atlantice.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat luni ca vede cu ochi buni ideea unui portavion european, lansata - in cadrul dezbaterii cu privire la Europa - de catre protejata si conducatoarea conservatorilor germani Annegret Kramp-Karrenbauer, relateaza AFP.

- Colonelul aviator Gheorghe Stanica a murit, miercuri, 13 februarie, la nici o saptamana dupa ce a implinit 88 de ani. El era unul dintre cei mai respectați piloți militari și piloți de incercare ai Aviației Militare Reactive Romane. Aviatorul Gheorghe Stanica a traia mai mult in aer decat cu picioarele…

- Un vas de cercetare numit R/V Petrel a descoperit, luna trecuta, epava unui portavion al Marinei americane, din Al Doilea Razboi Mondial, la mai mult de 5.000 de metri adancime, in Pacificul de Sud, aproape de Insulele Solomon, potrivit CNN.

- Avioanele de lupta F16 din dotarea Armatei Romane vor incepe, din luna martie, executarea Serviciului de Lupta Politie Aeriana (SLPA) sub comanda nationala, a anuntat, marti, ministrul Apararii, Gabriel Les.Ministrul a precizat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca avioanele F16 vor…

- Avioanele de lupta F16 din dotarea Armatei Romane vor incepe, din luna martie, executarea Serviciului de Lupta Politie Aeriana (SLPA) sub comanda nationala, a anuntat, marti, ministrul Apararii, Gabriel Les. Ministrul a precizat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca avioanele F16 vor putea executa…

- Argeșeanul Ion Dobran, eroul care in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial a doborat 18 avioane inamice, a implinit pe 5 februarie 100 de ani. Cu aceasta ocazie, eroul a fost inaintat in gradul de general-locotenent si i s-a conferit ordinul „Virtutea Aeronautica in grad de Cavaler“. General de…