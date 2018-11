Stiri pe aceeasi tema

- Forțele navale americane au anunțat ca presupusul incident armat, intamplat in Spitalul Walter Reed din Bethesda, in comitatul Montgomery, este un exercițiu spontan de Securitate și nu reprezinta o amenințare reala, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post, conform mediafax. Mai…

- Politia americana a fost solicitata marti la un spital situat la periferia orasului Washington din cauza unui posibil incident armat. Politia din Maryland a confirmat ca exista suspiciuni privind prezenta unui individ inarmat in Spitalul Walter Reed din Bethesda, in comitatul Montgomery. "Avem agenti…

- Incidentul de duminica ar putea servi drept preludiu pentru o confruntare mai mare, au avertizat analistii de securitate. Se pare ca Rusia vrea sa instituie o noua Cortina de Fier in Marea Neagra”, a declarat generalul in retragere Ben Hodges, fostul sef al fortelor americane in Europa, potrivit publicatiei…

- Uniunea Europeana si NATO au facut apel duminica seara la "detensionare" in Marea Azov si au cerut Moscovei "sa restaureze libertatea de trecere" prin stramtoarea Kerci, relateaza AFP. "Asteptam de la Rusia sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci si facem apel la toate partile sa…

- Rusia a anuntat ca a trimis luni noua sa fregata cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Kalibr in Marea Mediterana, la cateva luni dupa ce Moscova si-a consolidat fortele navale in largul coastei siriene, informeaza Reuters. "Fregata Flotei de la Marea Neagra Amiral Makarov a parasit (baza…

- Cei 19 presupusi jihadisti au fost gasiti "in cadrul anchetei privind urmarirea elementelor teroriste implicate in comiterea de operatiuni ostile in tara, intre care ultimul atac armat asupra unor cetateni care se intorceau de la manastirea Sf. Samuel", a precizat ministerul. Cel putin…

- Inițial, atacatorul se baricadase in sinagoga, insa ulterior s-a predat, acum aflandu-se in custodia poliției. Forțele de ordine din Pittsburgh au primit mai multe telefoane de la oamenii sechestrați in cladirea in care se aflau pentru slujba. Se pare ca in momentul in care forțele de ordine…

- Fortele armate americane au anuntat vineri testarea cu succes a unui sistem de aparare antiracheta care contribuie la capacitatea Statelor Unite de a intercepta rachete cu raza medie de actiune lansate din tari cum ar fi Coreea de Nord si Iranul, informeaza Reuters.Sistemul Aegis utilizat…