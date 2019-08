Stiri pe aceeasi tema

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…

- Turcia a calificat miercuri ca fiind "nedreapta" decizia Statelor Unite de a o exclude din programul avioanelor de lupta invizibile F-35 ale NATO, ca urmare a deciziei controversate a autoritatilor de la Ankara de a achizitiona din Rusia un sistem de aparare antiaeriana, transmit joi AFP si Reuters.…

- Un prim transport cu componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 a fost livrat vineri Turciei, ducand țara mai aproape de posibile sancțiuni din partea Statelor Unite și de un nou conflict cu Washingtonul, scrie Associated Press .

- Turcia a respins miercuri un nou avertisment din partea Statelor Unite privind achizitia de rachete rusesti, transmit Reuters si AFP. "Solicitam partii americane sa nu faca pasi gresiti, care ar exclude diplomatia si dialogul si ar dauna relatiilor", a comunicat Ministerul de Externe de…

- 'Unul din soldatii nostri a cazut ca martir si cinci au fost raniti intr-o confruntare' cu Unitatile de Protectie a Poporului kurd (YPG), a comunicat Ministerul turc al Apararii.Potrivit OSDO, combatantii kurzi au tras tiruri de rachete impotriva pozitiei militarilor turci in nordul provinciei…

- Ministerul apararii de la Ankara a comunicat ca ambele parti cauta solutii, dupa avertismentul Statelor Unite ca este iminenta excluderea Turciei din programul avioanelor de lupta F-35, transmite DPA, potrivit Agerpres. Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau…

- Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau turc, ministrul Hulusi Akar, o scrisoare in care prezinta masurile planificate la Washington in urmatoarele sapte saptamani, in caz ca Turcia nu renunta la achizitionarea sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400. Continutul…