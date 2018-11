Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au ucis cel putin sase palestinieni in Fasia Gaza duminica intr-un raid sub acoperire care a vizat un comandament al gruparii Hamas, iar mai multe atacuri anti-aeriene au asigurat intoarcerea trupelor in Israel cu masina, a anuntat Hamas, relateaza Reuters.

- Israelul a distrus joi un tunel care ajungea din Fasia Gaza pana pe teritoriul Israelului, despre care sustine ca a fost sapat de gruparea palestiniana Hamas in scopul de a comite atacuri, relateaza Reuters. Hamas, care a luptat in trei razboaie cu Israelul in ultimul deceniu si este forta armata dominanta…

- Cel putin cinci palestinieni au fost impuscati mortal in ciocniri cu soldati israelieni in Fasia Gaza, unde au loc aproape saptamanal proteste impotriva blocadei impuse de Israel, au anuntat vineri surse oficiale locale citate de AFP si dpa.Intre cei ucisi se numara un baiat de 14 ani, a precizat…

- Fortele israeliene au deschis focul in timpul unei demonstratii din sudul Fasiei Gaza, miercuri, ucigand un tanar palestinian, a afirmat Ministerul palestinian de Sanatate, relateaza Reuters.

- Soldații israelieni au ucis, vineri, trei palestinieni și au ranit cel puțin alți 30 care participau la protestele saptamanale de la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, au spus medicii palestinieni, relateaza Reuters.

- Fortele de securitate din Israel au desfiintat, joi, cateva cabane construite de protestatarii palestinieni langa Khan al-Ahmar, un sat beduin din Fasia Gaza, pe care Israelul l-a demolat, relateaza Reuters.

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…

- Trupele israeliene au omorat doi palestinieni și au ranit mulți alții care au participat vineri la protestele saptamanale de la granița cu Gaza, au spus medicii, in timp ce mediatorii egipteni au incercat sa incheie un acord de armistițiu care ar aduce calm in enclava, relateaza Reuters.