- Armata israeliana a anuntat marti ca a detectat tuneluri subterane ale miscarii libaneze Hezbollah ducand dinspre Liban spre teritoriul Israelului si a lansat o operatiune denumita 'Scutul nordic' vizand distrugerea lor la frontiera, conform AFP si Reuters preluata de Agerpres. Un purtator…

- Doi cetateni argentinieni care aveau legaturi sustinute cu militiile Hezbollah din Liban au fost arestati joi inainte de summitul G20, care va avea loc la Buenos Aires la sfarsitul lunii, a anuntat ministerul securitatii din Argentina, relateaza Reuters.

- Militantii palestinieni au bombardat luni Israelul cu zeci de rachete si obuze, in timp ce avioanele de razboi israeliene au lovit mai multe tinte de pe tot parcursul Fasiei Gaza in ceea ce pare cel mai intens schimb de focuri de la razboiul din 2014, relateaza Associated Press.

- Armata israeliana a ucis vineri cinci palestinieni in Gaza si unul in Cisiordania, in incidente separate, in contextul protestelor la frontiera cu Israelul, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. Potrivit ministerului sanatatii din Gaza, si-au pierdut viata cinci barbati cu varste…

- Militantii din Fasia Gaza au lansat mai multe rachete spre Israel dupa violentele de vineri de la frontiera, intre armata israeliana si protestatari, soldate cu uciderea a patru palestinieni, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Forțele armate israeliene condama Siria pentru doborarea unei aeronove militare ruse, sugerand ca trupele siriene nu s-au "deranjat" sa se asigure ca niciun avion rusesc nu se afla in aer in momentul in care au inceput sa traga, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Forțele de…

- Fortele de securitate din Israel au desfiintat, joi, cateva cabane construite de protestatarii palestinieni langa Khan al-Ahmar, un sat beduin din Fasia Gaza, pe care Israelul l-a demolat, relateaza Reuters.