- Palestinienii au ars portrete ale presedintelui american Donald Trump, ei protestand atat in Fasia Gaza cat si in Cisiordania ocupata de Israel fata de planul SUA pentru pacea in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Multe companii palestiniene au anuntat ca vor boicota conferinta de pe 25-26 iunie…

- Un ministru saudit a declarat duminica ca îmbunatațirea situației palestinienilor ar trebui salutata, dar ca abordarea procesului politic în soluționarea conflictului cu Israelul este "extrem de importanta", informeaza Reuters.Ministrul de Stat pentru Afaceri Externe, Adel…

- Numarul personaleor ucise în timpul conflictului dintre forțele armate și protestatari, care a început pe strazile din Khartoum acum doua zile, a crescut la 60, potrivit declarațiilor unui grup de doctori, oferite miercuri, scrie Reuters.Negocierile dintre Consiliul Militar de Tranziție,…

- Summitul Organizației Cooperarii Islamice (OIC) a condamnat orice poziție adoptata de un organism internațional care susține prelungirea ocupației, inclusiv o decizie a SUA de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, anunța Reuters.

- Un elicopter militar de tip Mi-8 s-a prabusit in noaptea de miercuri spre joi intr-o regiune din vestul Ucrainei. Toți cei patru membri ai echipajului elicopterului au decedat in urma incidentului, a anuntat Armata ucraineana, potrivit Reuters. Fortele armate ucrainene nu au anuntat cauza prabușirii.…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a exprimat duminica speranta ca alegerile europarlamentare sa intareasca fortele politice anti-imigratie in Europa, relateaza Reuters. "Sper sa fie o schimbare in spatiul public european in favoarea partidelor politice care vor oprirea migratiei", a declarat presei la…

- Fortele armate israeliene au ucis, duminica, in Fasia Gaza, un comandat al gruparii militare Hamas intr-un atac la tinta, cum l-au descris, iar palestinienii au precizat ca a fost o prima astfel de actiune de la razboiul din 2014 din enclava palestiniana, potrivit Reuters.

- Patru palestinieni au murit vineri in Fasia Gaza, doi militanti Hamas in urma loviturilor aeriene din Israel si doi palestinieni in timpul protestelor de la granita enclavei, transmit dpa si Reuters. Loviturile armatei israeliene asupra unei pozitii militare a miscarii islamiste radicale Hamas au fost…