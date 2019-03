Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au bombardat duminica noaptea un post militar al miscarii Hamas din nordul Fasiei Gaza, ca raspuns la lansarea mai multor dispozitive explozive in cursul aceleasi zile pe teritoriul sau, informeaza EFE si dpa. "...fortele au atacat un post militar al Hamas din nordul Fasiei Gaza,…

- In raportul lor, cei trei anchetatori mandatati de catre Consiliul ONU al Drepturilor Omului - dar care nu au primit unda verde de la Israel sa se duca pe teren - au examinat violentele care au insangerat manifestatii saptamanale, de la sfarsitul lui martie 2018 si pana in decembrie, in teritoriul…

- Ministerul Apararii din Israel a anunțat ieri ca proiectul construcției unui gard de șase metri înalțime în jurul orașului Gaza a intrat în faza finala, informeaza Times of Israel. Bariera se va întinde pe 65 km în jurul enclavei și va fi construita…

- Mai mult de 30 de palestinieni au fost raniti vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in noi ciocniri de-a lungul frontierei dintre Israel si Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.

- Egiptul a deschis frontiera cu Fasia Gaza de la Rafah pentru trei zile incepand de marti, a anuntat Ministerul de Interne palestinian condus de Hamas, informeaza dpa. Frontiera va fi deschisa pana joi dupa amiaza. Din 6 ianuarie, aceasta frontiera era deschisa doar pentru cei care se intorceau in Fasia…

- Miscarea palestiniana Hamas a trimis un avertisment Israelului, afirmand ca va raspunde in forta si imediat oricarui atac asupra Fasiei Gaza, a informat vineri un ziar libanez, citat de publicatia israeliana Times of Israel. Citand sub rezerva anonimatului o sursa din cadrul gruparii palestiniene,…

- O racheta a fost lansata dinspre Fasia Gaza spre Israel in timpul noptii de duminica spre luni, urmata de raiduri aeriene impotriva pozitiilor Hamas, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. Sistemul de aparare aeriana al Israelului, Iron Dome, a interceptat aceasta racheta, adauga armata…

- Proiectul de rezolutie a intrunit 87 de voturi pentru si 58 de voturi impotriva, dar nu a reusit sa intruneasca majoritatea de doua treimi necesara. Un numar de 32 de state s-au abtinut. Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a calificat acest demers, care ar fi fost prima condamnare oficiala a Hamas…