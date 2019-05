Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne al Egiptului a anuntat marti ca 16 presupusi jihadisti au fost ucisi in timpul operatiunilor politiei in Sinai, in estul acestei tari, unde fortele de securitate lupta impotriva unei ramuri a gruparii Stat Islamic (SI), informeaza AFP. Potrivit informatiilor obtinute de fortele…

- Trei garzi și 29 de deținuți au fost uciși într-o închisoare de maxima securitate din Tajikistan, dupa ce un grup de militanți ai Statului Islamic au provocat o revolta, scrie Reuters. Ministerul de Justiție a oferit o declarație, anunțând ca incidentul s-a produs duminica…

- Doi membri ai gruparii extremiste Stat Islamic au fost ucisi dupa ce au intrat in Irak din Siria vecina, a declarat marti un oficial din domeniul securitatii, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro."O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat…

- Forte de securitate irakiene si unitati paramilitare Hashd Shaabi au distrus duminica zece ascunzatori ale militantilor gruparii Stat Islamic (SI) si au ucis trei luptatori intr-o operatiune desfasurata in provincia centrala Salahudin, transmite Xinhua, potrivit agerpres.ro.Trupele irakiene…

- Trupele irakiene au intreprins o operatiune preventiva impotriva luptatorilor jihadisti in lantul muntos Himreen, a comunicat biroul de presa al Hashd Shaabi. Trupele au confiscat centuri explozive, munitii si alimente, adauga sursa citata. Fortele de securitate irakiene lanseaza operatiuni…

- Operatiunea din Pakistan s-a incheiat. Cei trei atacatori de la hotelul de lux au fost ucisiUn purtator de cuvant al hotelului a anuntat ca la momentul atacului nu existau persoane cazate, iar in incinta se aflau foarte putini membri ai personalului, datorita Ramadanului, potrivit Mediafax.Trei…

- Fortele Democratice Siriene (SDF), alianta militara condusa de kurzi, a anuntat sambata infrangerea califatului autoproclamat al gruparii Stat Islamic (SI) in Siria, dupa cucerirea ultimului teritoriu detinut de jihadisti in aceasta tara, transmit agentiile internationale de presa. Purtatorul…

- Serviciul de Informații și Securitate si Politia au fost puse pe jar aseara de un apel la 112 care anunta ca la Basarabeasca se pregateste un atentat terorist.Autorul este un individ din Capitala, care s-a prezentat drept locotenent inferior.