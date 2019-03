Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul marș al luptatorilor ISIS s-a facut sub escorta armata a trupelor americane. Sute de jihadiști și familiile lor, femei și copii, au parasit, sambata, satul Baghouz, ultima enclava califatului Islamic din Siria. Cel puțin 36 de camioane și doua autobuze au fost vazute parasind zona printr-un…

- Evacuarea civililor ramași in ultima enclava controlata de milianții Stat Islamic in estul Siriei a fost amanata, a informat un purtator de cuvant al Fortelor Democratice Siriene, fara a oferi insa un motiv, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax."Niciun civil nu a ieșit astazi",…

- Fortele Democratice Siriene (FDS) au atribuit jihadistilor Statului Islamic atacul cu masina capcana care a lovit localitatea Cheheil, situata la aproximativ 12 km de principala baza a FDS in provincia Deir Ezzor, unde alianta kurdo-araba duce lupte impotriva ultimei redute a Statului Islamic in…

- Președintele Donald Trump a spus sambata ca Statele Unite cere aliaților europeni sa iși ia inapoi peste 800 de combatanți ai Statului Islamic, capturați in Siria, și sa ii judece, relateaza Reuters.

- Fortele Democratice Siriene (SDF) au demarat o operațiune asupra ultimului teritoriu controlat de militanții Stat Islamic in estul Siriei, menita sa elimine militanții teroriști, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Proteste de AMPLOARE in Madrid - Zeci de mii de…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…