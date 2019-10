Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Forțelor Democratice Siriene (SDF), formate in majoritate din combatanți kurzi, Mazloum Abdi, a anunțat miercuri seara ca organizația pe care o conduce a decis "inghețarea" ofensivei impotriva gruparii Stat Islamic, ca urmare a operațiunii Turciei din nordul Siriei, potrivit Le Figaro.

- Siria poate lupta cu Turcia daca vrea recuperarea teritoriilor pierdute, a declarat miercuri presedintele Statelor Unite, Donald Trump, criticat pentru ca a facilitat interventia militara turca in nord-estul Siriei."Daca Siria vrea sa lupte pentru a-si recupera teritorile, acest lucru tine…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se va intalni joi cu vicepresedintele american Mike Pence, trimis de presedintele american Donald Trump pentru a obtine oprirea ofensivei militare turce in nordul Siriei, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Cutremur…

- Premierul francez Edouard Phillipe a avertizat marți ca deciziile luate de Turcia și de Statele Unite, privind Siria, vor avea consecințe serioase in regiune și ca este inevitabil ca acțiunile lor sa duca la o resurgența a gruparii Stat Islamic, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- 'UE condamna actiunea militara a Turciei care compromite in mod grav stabilitatea si securitate in intreaga regiune' si a convenit sa adopte 'masuri restrictive vizand persoane fizice si moral responsabile sau implicate in activitati ilegale de forare a zacamintelor de hidrocarburi (off-shore) in…

- ''Este o abordare pozitiva'', a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul, in legatura cu anuntul facut duminica de seful Pentagonului, Mark Esper. Turcia a lansat, la 9 octombrie, o noua operatiune militara impotriva militiilor kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG), sustinute…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- "Contez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile lor in nordul Siriei sunt masurate si proportionate si sa evite provocarea si mai multor suferinte umane", le-a spus Stoltenberg jurnalistilor, dupa o intrevedere cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis de la Atena."Trebuie…