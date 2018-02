Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul de Securitate tocmai a adoptat in unanimitate o rezolutie care cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria”, aminteste presedintia Frantei, calificand documentul Natiunilor Unite ca o ”prima etapa indispensabila”. Sursa mentionata a anuntat totodata ca, duminica, Merkel si…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Fortele armate ale Germaniei nu intentioneaza sa procure sisteme de arme autonome, descrise drept "roboti ucigasi" de critici, a declarat un oficial militar german in cursul unei discutii despre inteligenta artificiala (IA) in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, informeaza agentia Reuters.

- Yuri Chaika, procurorul general al Rusiei, a anuntat, joi, ca fortele de securitate au dejucat 24 de atacuri teroriste in 2017 in Rusia, iar numarul crimelor de natura terorista a scazut cu 16% in ultimul an, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Eliminarea grupurilor teroriste din Siria a…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Fortele egiptene de securitate au omorat zece militanti teroristi si au arestat alti 400 de suspecti, inclusiv persoane de alta nationalitate, in urma unui schimb de focuri izbucnit ca parte din operatiunea desfasurata in regiunea Sinai, a anuntat, marti, armata, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Coalitia coordonata de SUA a lansat, joi, atacuri impotriva fortelor regimului condus de Bashar al-Assad, ca reactie la o ofensiva a militantilor regimului sirian, iar in urma acestora au murit peste 100 de sustinatori ai regimului de la Damsc, a anuntat Armata SUA, relateaza CNN.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind "in acest moment atacuri cu clor" in Siria, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Numarul fortelor militare americane din Irak a inceput sa scada dupa ce autoritatile irakiene au invins oficial ISIS, informeaza un purtator de cuvant al guvernului din Irak, citat de Reuters. Fortele irakiene, sustinute de o coalitie internationala condusa de SUA, au recuperat anul trecut toate…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fortele de securitate din Filipine l-au arestat pe seful aripii armate a miscarii comuniste in urma ordinului presedintelui Rodrigo Duterte de a viza lideri de gherila dupa colapsul negocierilor de pace, au anuntat joi politia si aparatori de drepturi ale omului, informeaza Reuters. …

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Forțele de securitate iraniene au dejucat o incercare de infiltrare pe teritoriul iranian a unor militanții ISIS. Ca urmare a acestei confruntari armate, trei membri ai forțelor iraniene de securitate și cinci militanți ISIS și-au pierdut viața, conform Sepah News , o agenție de presa iraniana, afiliata…

- Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au murit 18 oameni, dintre care doar patru aveau cetatenie afgana. De asemenea, cei trei indivizi care au comis atacul au fost ucisi de catre fortele de securitate. Atacul a fost revendicat de gruparea rebelilor talibani. "Ieri…

- Bilantul atacului armat comis de rebelii talibani asupra hotelului Intercontinental din Kabul a ajuns la 18 morti, dintre care 14 erau cetateni straini, au anuntat, duminica, autoritatile locale, informeaza BBC News Online. Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au…

- Legendarul chef francez Paul Bocuse, care a primit titlul de „cel mai bun bucatar profesionist al secolului”, a murit la varsta de 91 de ani, dupa ce a suferit de Parkinson timp de mai multi ani. Decesul a fost anuntat sambata de Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei.Citeste si:…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Guvernul sirian a avertizat joi Turcia impotriva lansarii unei operatiuni militare in regiunea Afrin (nord-vest) si a afirmat ca fortele aeriene siriene sunt pregatite sa se apere impotriva unui astfel de atac, relateaza Reuters. 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, susține ca serviciile de informații din Israel ar fi oprit numeroase atacuri teroriste care vizau țari europene. Prim-ministrul afirma ca unele dintre acestea s-ar fi folosit de aviația civila, facand probabil referire la atacuri de tipul celor de la 11 septembrie…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, susține ca serviciile de informații din Israel ar fi oprit numeroase atacuri teroriste care vizau țari europene. Prim-ministrul afirma ca unele dintre acestea s-ar fi folosit de aviația civila, facand probabil referire la atacuri de tipul celor de la 11 septembrie…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Protestele recente din Iran nu reprezinta o amenintare la adresa pacii si securitatii internationale, a declarat, vineri, Francois Delattre, ambasadorul Frantei la ONU, in cadrul sedintei Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze, potrivit agentiei sale de propaganda Amaq, relateaza Reuters. Atacul, comis in momentul in care angajatii soseau la birou, are loc la o saptamana dupa un asalt impotriva unui centru de antrenament al NDS din capitala…

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…

- Un grup de barbati inarmati a ocupat o cladire in constructie din Kabul si a intrat intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona foarta populata din capitala afgana. transmite Reuters.

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Fortele israeliene au impuscat mortal vineri trei palestinieni si au ranit alti 150, au anuntat responsabili medicali, in urma protestelor declansate de decizia Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, si aflate deja in a doua saptamana, transmite Reuters.Cele…

- Patru adolescenti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti grav dupa ce un autobuz scolar si un tren s-au ciocnit, joi, in apropierea orasului Perpignan, in sud-vestul Frantei, a anuntat Ministerul de Interne francez, transmite Reuters.

- Foștii militanți din „unitațile de bandiți” active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti, citata…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si fost guvernator al Regiunii Odesa a fost retinut vineri seara de catre fortele de securitate ucrainene, la trei zile dupa ce acesta a reusit sa evadeze din arestul Politiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Opt țari, dintre care patru europene, doua sud-americane și doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anunțat diplomați citați de Reuters,…

- Opt tari, dintre care patru europene, doua sud-americane si doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anuntat diplomati citati de Reuters,…

- Mai multi militari romani vor fi trimisi in Afganistan România va contribui, alaturi de partenerii sai din Alianta Nord-Atlantica, cu forte suplimentare în Afganistan. Tara noastra sustine astfel planul multianual al misiunii NATO în aceasta tara, care are ca obiectiv prelurea…

- Perchezitiile desfasurate in aceasta dimineata la locuinta fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi din Ucraina, au generat un imens scandal la Kiev.

- ISIS a lansat o serie de amenintari, in care promite un Craciun insangerat, in cele mai mari orase ale lumii. Daca esti turist si ai de gand sa calatoresti de sarbatori, ar trebui sa te gandesti bine, inainte de a-ti alege destinatia de vacanta.

- Unsprezece teroristi au fost ucisi intr-un raid al fortelor de securitate in regiunea Ismailia, in nord-estul Egiptului, a anuntat marti Ministerul de Interne egiptean, relateaza AFP si Reuters. Aceste confruntari au izbucnit dupa ce fortele de securitate au lansat acest raid impotriva unui loc suspectat…

- Un atac cu grenada impotriva unor militari francezi, la Ouagadougou, a marcat sosirea presedintelui francez Emmanuel Macron in Burkina Faso, in cadrul primului sau turneu in Africa, menit sa initieze o „noua etapa” a relatiei Frantei cu acest continent, relateaza AFP, citata de News.ro. In cadrul acestei…