- Ministerul rus de Externe considera ca Administratia Bashar al-Assad trebuie sa preia controlul asupra zonelor din estul Siriei dupa eventuala retragere a trupelor americane, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Fortele militare turce sunt hotarate sa treaca la est de raul Eufrat in nordul Siriei cat de curand posibil, a declarat ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, citat marti de cotidianul Hurriyet, informeaza Reuters.

- Conform unor oficiali neidentificati, in jur de 7.000 de soldati – jumatate dintre cei ramasi in Afganistan – s-ar putea intoarce in SUA in cateva luni. Informatiile vin la o zi dupa ce presedintele american a anuntat retragerea soldatilor americani din Siria. Anterior, secretarul Apararii…

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de...

- Rusia a anuntat ca a trimis luni noua sa fregata cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Kalibr in Marea Mediterana, la cateva luni dupa ce Moscova si-a consolidat fortele navale in largul coastei siriene, informeaza Reuters preluata de Agerpres. "Fregata Flotei de la Marea Neagra…

- Fortele armate turcesti si americane au inceput joi actiunile de patrulare comuna la Manbij, un oras din nordul Siriei dominat de catre o militie kurda, considerata ''terorista'' de catre Turcia, insa aliata de catre SUA, relateaza AFP. ''Patrularea comuna de catre fortele armate…

- Franta intentioneaza sa repatrieze copii detinuti de catre fortele kurde siriene si care apartin unor presupusi militanti islamisti francezi, dar le vor lasa pe mamele lor sa fie judecate de catre autoritatile locale, relateaza miercuri Reuters si AFP preluate de Agerpres. Aproximativ 60 de…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…