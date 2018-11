Stiri pe aceeasi tema

- Un presupus membru al retelei teroriste Stat Islamic care intentiona sa comita un atentat prin contaminarea surselor de apa potabila a fost arestat preventiv pe Insula Sardinia, afirma surse citate de presa italiana, conform mediafax. Individul in varsta de 38 de ani, libanez de origine palestiniana,…

- Un presupus membru al retelei teroriste Stat islamic care intentiona sa comita un atentat prin contaminarea surselor de apa potabila a fost arestat preventiv pe Insula Sardinia, afirma surse citate de presa italiana.

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza...

- Polițiștii din Ploiești fac anchete pentru a depista doi frați, care, in timpul nopții de vineri spre sambata, au injunghiat doi tineri in parcarea unui mall din oraș. Dupa comiterea faptei, cei doi agresori au fugit, iar victimele au fost duse la spital. Surse judiciare au declarat, pentru…

- Romanca salvata de Politia din Catalunya din mana unui individ periculos O românca a fost salvata de politia din regiunea spaniola Catalunya dupa ce a fost obligata sa se prostitueze. Femeia a fost victima unui proxenet de nationalitate româna care a fost arestat, iar corespondenta…

- Fortele speciale ale politiei au patruns in farmacia din Gara centrala din Koln, reusind eliberarea ostaticei si arestarea autorului, anunta autoritatile germane. "Autorul atacului a fost imobilizat. Femeia care era ostatica este ranita usor si primeste ingrijiri medicale", a transmis Politia…

- Cadavrul unui barbat decedat a fost gasit la intrarea in Oradea, in zona industriala. Barbatul a fost gasit de polițiști in timp ce faceau pregatirile pentru vizita ministrului Agriculturii, Petre Daea https://evz.ro/politia-este-in-alerta-maxima-descoperire-macabra-a-politistilo.html

- Politia olandeza a arestat sapte indivizi care se pregateau sa comita "un atentat terorist major" in cursul unui "mare eveniment" in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip AK-47, a anuntat joi procuratura, potrivit AF preluata de Politia olandeza a arestat sapte indivizi…