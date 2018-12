Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Mediului Digital, Mounir Mahjoubi, a criticat miscarea „vestelor galbene” pentru ca folosesc stiri false si dezinformari in protestele lor, scrie Politico, potrivit News.ro.„Ce este periculos la conspiratii este ca afecteaza mobilizarile sincere”, a declarat Mahjoubi pentru…

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea deces inregistrat pe fondul miscarii protestatare, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza…

- Guvernul francez a ales cinci teme, printre care tranzitia ecologica, fiscalitatea, dar si imigratia pentru viitoarea dezbatere locala anuntata de presedintele Emmanuel Macron menita sa raspunda crizei create de protestele ''vestelor galbene'', transmite joi AFP, relateaza Agerpres.Guvernul…

- Guvernul francez a ales cinci teme, printre care tranzitia ecologica, fiscalitatea, dar si imigratia pentru viitoarea dezbatere locala anuntata de presedintele Emmanuel Macron menita sa raspunda crizei create de protestele ''vestelor galbene'', transmite joi AFP. Guvernul ''initiaza…

- Zeci de mii de oameni au participat, in week-end, la manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc pe strazile din Paris. Unul dintre incidentele petrecute in timpul protestelor violente a ajuns viral pe internet. Autoritațile franceze au fost criticate dupa ce un clip filmat in timpul protestelor…

- Banca Centrala a Frantei si-a redus luni la jumatate, de la 0,4% la 0,2%, estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de Produsul Intern Brut al Frantei in trimestrul patru, ca urmare a impactului manifestatiilor 'vestelor galbene' asupra majoritatii sectoarelor economiei, informeaza AFP.…

- O femeie de 80 de ani, din Marsilia, a murit dupa ce a fost lovita de un proiectil cu gaz lacrimogen care a intrat pe fereastra casei sale. Incidentul a avut loc in timpul protestelor vestelor galbene si a ridicat la 4 numarul celor care si au pierdut viata de la inceperea violentelor. In acelasi timp,…

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…