- Fortele guvernului sirian au intrat in enclava kurda Afrin si exista astfel riscul de ciocniri cu armata turca.Actiunea vine la o zi dupa ce agentia de stiri de stat a Siriei a anuntat ca "Fortele Populare" vor fi trimise la Afrin pentru a contracara "atacurile

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept "terorista",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unui presupus atac cu arme chimice comis de armata turca in regiunea Afrin din nordul Siriei, potrivit fortele kurde siriene si Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Drone ale armatei turce au filmat atacuri ale Unitaților de Protecție ale Populației (YPG) asupra provinciilor turcești de frontiera Hatay și Kilis, provincii aflate la vest de cantonul Afrin din Siria.

- Fortele Siriene Democratice (FSD), o alianta condusa de militii kurde, au afirmat luni ca au doborat o aeronava fara pilot a Turciei care survola regiunea Afrin, din nord-vestul teritoriului sirian, transmite agentia EFE. Intr-un comunicat, FSD a anuntat ca apararea sa antiaeriana a doborat drona,…

- Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Potrivit mai multor comunicate ale fortelor armate, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti.

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Armata turca a atacat o scoala primara si o uzina pentru tratarea apei, in regiunea siriana Afrin, acuza gruparea kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG), citata de site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca, citata de AFP. Ziua de sambata este cea…

- Operatiunea militara turca in sectorul Afrin, in nord-vestul Siriei, constituie o „agresiune flagranta”, a acuzat joi Guvernul sirian si a amenintat ca aceasta va fi tratata ca atare, relateaza Reuters.

- Regimul de la Damasc afirma ca ofensiva turca in regiunea Afrin din nordul Siriei este o agresiune si prezenta neautorizata a unor forte militare straine reprezinta "ocupatie si va fi tratata ca atare", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil, Zap, Avasin/Basyan…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Turcia pune in aplicare planuri pentru a veni in ajutorul civililor care ar putea sosi la frontiera sa in nordul Siriei, ca urmare a ofensivei turce in enclava kurda siriana Afrin, relateaza miercuri AFP. Armata turca a inceput pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva militiei kurde siriene…

- Guvernul sirian si un monitor de razboi au declarat ca bombardamentele turce din regiunea Afrin ocupata de kurzi au afectat grav un templu antic, relateaza News.ro. Informatia a fost data duminica, potrivit Reuters, si face referire la Ain Dara, un templu din epoca Fierului cu ruine de blocuri de bazalt…

- Guvernul Turciei a anuntat, joi, ca nu renunta la operatiunea militara din provincia siriana Afrin pentru inlaturarea militantilor gruparii kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG), desi risca o confruntare cu fortele americane si cele ale guvernului sirian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.'Loviturile…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara in nordul Siriei impotriva unei militii kurde va fi incheiata ''in foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom incheia aceasta operatiune in foarte…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat ca militari…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni de lupta in regiunea Afrin, acesta va fi considerat un act de agresiune al armatei turce', a declarat ministrul de externe adjunct sirian Faisal Meqdad, potrivit unui comunicat difuzat de media siriene.'Fortele aeriene siriene de aparare…

- Guvernul sirian a avertizat joi Turcia impotriva lansarii unei operatiuni militare in regiunea Afrin (nord-vest) si a afirmat ca fortele aeriene siriene sunt pregatite sa se apere impotriva unui astfel de atac, relateaza Reuters. 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' in provincia Damasc, au informat sambata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri,…

- Armata turca a anuntat miercuri ca a ucis peste 80 de 'teroristi' in cursul unor lovituri aeriene lansate luni in nordul Irakului impotriva unor pozitii ale rebelilor kurzi ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), relateaza AFP si Reuters. 'Peste 80 de teroristi au fost neutralizati si numerosi…