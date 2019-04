Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor de Paște și in seara de Inviere, in scopul bunei desfasurari a evenimentelor religioase care vor avea loc pe intreg teritoriul țarii, Poliția iși va spori masurile de asigurare a ordinii publice și supraveghere a circulației rutiere. Oamenii legii vor supraveghea in permanența…

- Un numar de 16 biserici din Bistrița-Nasaud au fost amendate, inainte de Paște de pompieri pentru ca nu dețineau autorizație de securitate la incendiu și alte cateva zeci au primit avertismente pentru deficiențele constatate. 16 biserici fara autorizație de securitate la incendiu au fost amendate…

- Peste 700 de angajati din sediul central Carrefour Romania se alatura maine colegilor din magazine, pentru a-i ajuta intr-o perioada speciala, inaintea Sarbatorilor de Paste si a mini-vacantei de 1 Mai. In ultimii ani, varietatea cumparaturilor din...

- Primaria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștința publicului programul special pentru perioada Sarbatorilor de Paște. Astfel, Primaria Municipiului Satu Mare nu va avea program de lucru cu publicul in perioada 26.04-01.05 2019, prima zi lucratoare va fi joi, 02.05.2019. Pentru a veni in sprijinul…

- In perioada Sarbatorilor de Paste si 1 Mai, dispeceratul, echipele de interventie, dar si reprezentantii societatii RAJA, operator regional care asigura buna desfasurare a proceselor de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate, vor lucra in program normal.

- Credinciosii ortodocsi serbeaza pe 21 aprilie Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din…

- An de an, oamenii ajung la spital dupa ce abuzeaza de mancarea de pe masa de Paste. Nu mai spunem de bautura. Dupa postul lung dinainte de sarbatorile luminate, oamenii mananca fara masura preparate grase, pline de carbohidrati. Iar un nutritionist este cel mai in masura sa dea cateva sfaturi pentru…

- Chiar si in conditii de pace omenirea s-a confruntat cu situatii in care existenta sa a fost pusa in pericol din cauza unor calamitati sau catastrofe.Pentru prevenirea si inlaturarea urmarilor unor asemenea evenimente statele si-au creat sisteme care sa gestioneze situatiile de urgenta. Astfel, la 28…