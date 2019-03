Forte Partners a inchiriat 6.000 mp catre Molson Coors in a faza a doua a proiectului de spatii de birouri The Bridge

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna martie, UPC Romania si-a mutat sediul central in cladirea de birouri The Bridge 2, dezvoltata de Forte Partners, unul dintre cei mai activi dezvoltatori locali de pe piata de birouri. The Bridge 2 este amplasata in zona de centru -...

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Agenția Naționala de Administrare Fiscala – aparat propriu, prevazuta a fi realizata in perioada 23 august 2017-30 noiembrie 2017, a fost finalizata in data de 22.06.2018, se arata intr-un raport al Curții…

- Forte Partners, companie controlata de omul de afaceri Geo Margescu, are in plan idezvoltarea unui ansamblu de spatii de birouri, prin intermediul societatii Serban Voda Plaza Development SRL, pe un teren de peste 18.000 mp situat pe Calea Serban Voda,...

- Pentru al patrulea an la rand, sectorul spatiilor de birouri a atras cel mai mare numar de tranzactii, cu 55% din totalul acordurilor incheiate in 2018, scrie news.ro. "Clasamentul este completat, la distanta considerabila, de spatiile comerciale care au cumulat 33% din tranzactii, de segmentul…

- Volumul tranzactiilor imobiliare incheiate in 2018 a fost de 940 milioane euro, un nivel similar cu cel inregistrat in anul anterior, dar cu 30% mai ridicat fata de valoarea raportata in 2016. Investitorii români au fost implicaţi în 25% dintre tranzacţii, arată un raport…

- Tranzactiile cu cladiri de spatii de birouri au atins in 2018 un nivel record pentru ultimul deceniu. Doar in Bucuresti au fost achizitionate un numar de 20 de imobile cu o suprafata inchiriabila cumulata de 220.000 de metri patrati si o valoare de...

- Globalworth, liderul pietei de spatii de birouri din Romania si Polonia, a obtinut certificarea BREEAM Excellent pentru Tower 1 si Tower 2, primele doua cladiri din proiectul Globalworth Campus din Pipera, care insumeaza 57.000 mp.

- Valoarea stocului modern de spatii de birouri din Capitala a ajuns, la final de 2018, la peste 2,70 milioane metri patrati, dintre care mai mult de 60% este reprezentat de cladiri de clasa A. In acelasi timp, pentru anul 2019 sunt anuntate proiecte...