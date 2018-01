Forţe armate libiene acuză Turcia de susţinerea terorismului Fortele armate din estul Libiei au acuzat duminica Turcia de sustinerea terorismului, informeaza Xinhua.



"Vom pedepsi Turcia si toate firmele ei. Contractele lor in Libia nu mai sunt valabile", a declarat Ahmad Al-Mismari, purtator de cuvant al armatei.



Mismari a afirmat ca "Turcia este sponsorul terorismului in tara noastra inca dinaintea inceperii razboiului impotriva terorismului". El a precizat ca inca nu a fost desemnata o comisie a Camerei Reprezentantilor care sa ancheteze transportul de explozivi din Turcia in Libia la bordul unei nave, pentru Fratia Musulmana…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Organizatia Amnesty International (AI) a acuzat guvernele europene de complicitate in tinerea in detentie a migrantilor in conditii ingrozitoare in Libia, denuntand in special ajutorul acordat garzilor de coasta libiene implicate in traficul de fiinte umane, transmit AFP si DPA. 'Guvernele europene…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista si modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, a anuntat miercuri Casa Alba, conform Agerpres.Libia…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- "Turcia nu depinde de Europa, de fapt Europa este cea care este dependenta", a apreciat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un discurs sustinut la Ankara, el considerand totodata ca aderarea tarii sale la Uniunea Europeana este o solutie pentru "problemele cronice" ale blocului comunitar…

- Aproximativ 25.000 de refugiați și migranți se afla in centre de detenție ori sunt prizonieri ai traficanților la Sabratha, oraș din vestul Libiei devenit placa turnanta a plecarii migranților spre Europa, scrie Agerpres.ro.

