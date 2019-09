Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, nemtoaica Ursula von der Leyen, a anuntat joi ca isi va prezenta martea viitoare, 10 septembrie, noua echipa care va alcatui executivul european, informeaza AFP. Intr-o postare pe Twitter, Ursula von der Leyen s-a declarat ''bucuroasa de a-i fi primit…

- Potrivit inițiative legislative, dreptul la pensia speciala se va pierde ca urmare a unei condamnari definitive pentru o fapta de corupție, indiferent de cați ani au trecut de la ispașirea pedeapsei. Concret, e vorba de infracțiunile de luare/dare de mita și trafic de influența. Citeste…

- Numarul militarilor romani care vor participa in teatrele de operatiuni va creste in 2020, astfel ca se va ajunge la procente impresionante: 1 din 10 militari NATO va fi roman, o adevarata recunoastere a calitatii si seriozitatii fortelor armate din tara noastra. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii…

- Patru tineri romani au fost grav raniți intr-un accident rutier petrecut azi la Pellegra, in apropiere de Cremona, in Italia. Mașina in care se aflau cei patru tineri (cu varsta de 15, 18, 23 și 27 de ani), un Fiat Stilo, a parasit partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate și a ajuns intr-un…

- A X-a ediție a Festivalului Dac Fest a avut loc în perioada 12-14 iulie, pe platoul de la Magura Uroiului, lânga Simeria, județul Hunedoara, un loc important pentru istoria poporului român. Pe lânga grupurile de reenactori din tara, la ediția Dac Fest din acest an au participat…

- Patru tineri romani au murit, duminica, intr-un cumplit accident de circulație. Mașina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat, in zona localitații Sant’Andrea, regiunea Forli-Cesena, Italia. Potrivit ilrestodelcarlino.it, tragicul accident s-a petrecut duminica dimineața, in…

- 12 romani care erau exploatati in cinci ferme din Italia au fost salvati de carabinierii din peninsula. Oamenii erau obligati sa munceasca 14 ore pe zi in soare, pe aproape nimic. Aveau o singura pauza...