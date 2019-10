Forța Națională, MOȚIUNE CENZURĂ. Remus Borza, mișcare BOMBĂ: 15 europarlamentari i se alătură Deputatul Remus Borza a anunțat ca Forța Naționala se relanseaza intr-un moment politic delicat. Acesta a spus ca a avut discuții, in ultimele saptamani, cu mai mulți parlamentari care nu accepta ca Romania sa ramana neguvernata din pura ambiție electorala. Remus Borza a zis: ”cel puțin 15 parlamentari ni se vor alatura chiar de saptamana viitoare” Remus Borza a zis: ”cel puțin 15 parlamentari ni se vorchiar de saptamana viitoare” „Ma știți. Sunt un om al acțiunii, al soluțiilor, al construcției. Haosul politic al ultimei perioade, amatorismul incalificabil al opoziției și oportunismul sistemic al clasei politice m-au convins ca proiectul pe care l-am pornit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

