Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu al unei echipe internationale de cercetatori a aratat adevarata amploare a declinului insectelor. In padurile din Puerto Rico, savantii au observat un declin semnificativ atat in populatiile de insecte, cat si in animalele...

- Dezvaluire bomba! La 'Jocuri de Putere', Rareș Bogdan s-a declarat revoltat de un caz halucinant și i-a cerut socoteala ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.Conform surselor noastre, Referendumul pentru familie scoate la iveala... Citește AICI ce dezvaluire BOMBA a fost facuta despre…

- O scrisoare redactata de savantul Albert Einstein, in care acesta spune ca Dumnezeu este "produsul slabiciunii umane", evaluata la 1-1,5 milioane de dolari, va fi scoasa la licitatie in 4 decembrie, la casa Christie's din New York, potrivit livescience.com.

- Demonstratii de forta, scene de lupta, expozitii de armament si tehnica militara. Asa a fost marcata Ziua Armatei Nationale. Manifestatiile, care au atras zeci de spectatori, s-au desfasurat la sediul Ministerului Apararii.

- O noua cercetare stiintifica arata ca nu exista un nivel sigur al consumului de alcool. Publicat pe 24 august in jurnalul The Lancet, cercetatorii demonstreaza ca in 2016, aproape 3 milioane de decese din intreaga lume au fost atribuite...

- Adela Popescu și Cove s-au intors cu forțe proaspete in platoul emisiunii Vorbește lumea pentru un nou sezon plin de voie buna! Dupa ce și-au povestit peripețiile din concediu, cei doi au dat startul unei ediții dinamice cu invitați de seama, muzica buna și informații de ultima ora despre vedete.

- Florin Bratu, 38 de ani, a schimbat look-ul lui Dinamo, iar echipa arata ca poate sa redevina o forța a campionatului. Florin Bratu a adus un aer fresh in Ștefan cel Mare. Pana și rivalii il lauda. Antrenorul de 38 de ani a trecut cu bine și de primul Derby din cariera. Suporterii viseaza din nou la…

- Romania a inceput sa importe forța de munca din țarile asiatice pentru turism, industrie, construcții și agricultura, arata un studiu publicat luni de compania de consultanța in resurse umane Smartree, portrivit Mediafax. „Primele inițiative in sensul recrutarii de forța de munca din afara…